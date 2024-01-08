Протистояння Ізраїлю та Лівану: Washington Post назвав основну небезпеку

США побоюються, що можливий повномасштабний конфлікт між Ізраїлем і Ліваном перевершить кровопролиття ізраїльсько-ліванської війни 2006 року

Ізраїль матиме труднощі з тим, щоб перемогти в близькосхідному конфлікті, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну операцію проти Лівану. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники адміністрації президента США Джо Байдена неодноразово застерігали Ізраїль від ескалації дій в Лівані. При цьому вони посилалися на дані Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), які показали: Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) буде важко досягти успіху, оскільки її військові активи та ресурси будуть занадто розпорошені з огляду на конфлікт у Газі. Про це заявили відразу дві особи, знайомі з цими висновками.

За словами співрозмовників видання, з початку загострення на Близькому Сході Ізраїль розглядає можливість превентивного удару по «Хезболлі» та може перекинути на північ виведені з Гази сили після того, як вони «відпочинуть і підготуються до нової фази воєнних дій». Проте США відмовляють єврейську державу через побоювання, що це втягне в конфлікт Іран, а також інші угруповання, і змусить Вашингтон вдатися до «військової відповіді Ізраїлю».

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому, на думку джерел Washington Post, рух «Хезболла» не зацікавлений у подальшій ескалації напруженості з Ізраїлем та його лідер шейх Хасан Насрулла хотів би уникнути великої війни. У промові 5 січня Насралла пообіцяв відповісти на ізраїльську агресію, водночас натякнувши, що він може бути відкритим для переговорів щодо демаркації кордону з Ізраїлем.

Держсекретар Ентоні Блінкен збирається прибути до Ізраїлю, де обговорить конкретні кроки, щоб «уникнути ескалації», заявив його речник Метью Міллер. «Нічиїм інтересам – ні Ізраїлю, ні регіону, ні світу – не вигідно, щоб цей конфлікт поширився за межі Гази», – сказав Міллер. Але ця точка зору неоднозначно дотримується в уряді Ізраїлю.

Після жовтневого нападу ХАМАСу ізраїльські офіційні особи обговорювали початок превентивної атаки на Хезболлу, заявили представники США. Ця перспектива викликала протест з боку США через ймовірність того, що вона втягне в конфлікт Іран, який підтримує обидві групи, та інші проксі-сили. Це може змусити Сполучені Штати включиться у протистояння.

Офіційні особи побоюються, що повномасштабний конфлікт між Ізраїлем і Ліваном перевершить кровопролиття ізраїльсько-ліванської війни 2006 року через значно більший арсенал далекобійної та високоточної зброї Хезболли. «Кількість жертв у Лівані може становити від 300 до 500 тисяч людей і спричинить масову евакуацію всього північного Ізраїлю», – сказав експерт з Лівану в Інституті Близького Сходу Білал Сааб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хезболла може завдати удару вглиб Ізраїлю, вразивши нафтохімічні заводи та ядерні реактори, а Іран може активізувати ополчення по всьому регіону. «Я не думаю, що це обмежиться двома сторонами конфлікту», – сказав він.

У розмові з ізраїльською владою американські чиновники, пише The Washington Post, також висловили невдоволення ударами єврейської держави по позиціях збройних сил Лівану, які підтримуються Сполученими Штатами. Згідно з американськими розвідданими, з 7 жовтня минулого року Ізраїль завдав 34 удари, але чиновники в Ізраїлі вказали, що ці дії були ненавмисними.

Джерела The Washington Post зазначили, що ліванські збройні сили відіграватимуть «життєво важливу роль» для врегулювання конфлікту у регіоні у разі ослаблення «Хезболли». Як повідомили співрозмовники видання, американські та французькі чиновники обговорюють з ліванською владою план, згідно з яким Бейрут замість шиїтського руху візьме під контроль частину лівано-ізраїльського кордону, щоб знизити напруженість. Проте співрозмовники у Вашингтоні наголосили, що «Хезболла» навряд чи погодиться на це.

6 січня озброєне крило партії шиїтів «Хезболла» випустило з території Лівану понад 60 ракет по військовому об'єкту на півночі Ізраїлю. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю до цього повідомила про запуск 40 снарядів у напрямку до району Мерон. Незабаром після цього було завдано удару по загону, який вів обстріл ізраїльської території.