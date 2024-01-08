Міністр оборони Ізраїлю відповів, коли закінчаться бойові дії в Газі

Міністр оборони Йоав Галлант (у центрі) зустрівся з родинами заручників у військовому штабі Кірія в Тель-Авіві

Йоав Галант: «Військові дії в Газі не припиняться, поки заручники не повернуться додому»

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант провів зустріч в Тель-Авіві з сім'ями заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і пообіцяв, що ЦАХАЛ працює над тим, аби звільнити їх. Про це інформує The Times of Israel.

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«Військові дії в Газі не припиняться, поки заручники не повернуться додому», – сказав Галант.

Офіс Галланта повідомляє, що міністр відповів на запитання родин і «провів відкриту дискусію», підкресливши, що бойові дії не припиняться, поки кожен із заручників не повернеться до Ізраїлю.

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Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що боротьба проти ХАМАСу не може припинитися, поки не досягнуті три ключові цілі.

Нагаадємо, ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази.

Як відомо, ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута.

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До слова, наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

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