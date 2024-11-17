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З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
У РФ злетіли літаки з крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

З російського аеродрому злетіли літаки, які можуть нести крилаті ракети на борті та здійснювати пуски

З російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України. Про це повідомляють в Телеграм-каналі Повітряні сили.

«Зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 6:00. Про зміну обстановки повідомимо додатково!», – написали в Повітряних силах.

 

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