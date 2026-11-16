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Китай підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китай підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Китай підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі 19 листопада
фото: Reuters

Пекін оголосив про тристоронні переговори на тлі повідомлень про наміри Кремля домовитися про завершення війни в Україні без участі Києва

Міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори трьох лідерів мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень, де проходитиме саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

За інформацією китайського зовнішньополітичного відомства, Сі Цзіньпін проведе зустріч із Дональдом Трампом та Володимиром Путіним на полях міжнародного саміту.

Водночас у Пекіні не уточнили, які саме питання стануть предметом тристоронніх переговорів. Зокрема, китайська сторона не повідомила, чи обговорюватимуть лідери завершення російсько-української війни.

Однак раніше американські ЗМІ повідомляли, що Кремль розглядає таку зустріч як можливість домовитися про майбутнє України без безпосередньої участі українського керівництва.

За даними The Wall Street Journal, ініціатором тристоронніх переговорів став Володимир Путін. Російський диктатор запропонував Дональду Трампу організувати зустріч за участю Сі Цзіньпіна під час телефонної розмови 9 жовтня.

Як зазначало видання, Москва прагне використати переговори для обговорення завершення війни проти України на умовах, вигідних Росії. При цьому Кремль розраховує провести відповідні консультації без президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Джерело WSJ стверджувало, що Путін розглядає запропонований формат як своєрідне повторення Ялтинської конференції 1945 року, під час якої лідери провідних держав обговорювали повоєнний устрій Європи.

Українська сторона раніше виступила проти подібного формату переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення Путіна на тристоронню зустріч лише посилить його амбіції.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на The Guardian повідомляв про підготовку можливої тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

За інформацією видання, перспектива таких переговорів викликала занепокоєння президента України Володимира Зеленського через ризик повторення сценарію «Ялти 2.0». Йдеться про можливість укладення масштабних геополітичних домовленостей між великими державами без урахування інтересів інших країн.

Оглядачі зазначали, що наслідки подібних переговорів здатні торкнутися не лише України, а й держав Балтії, Східної Європи, Тайваню та Ірану.

Для Володимира Путіна проведення такого саміту також має політичне значення. За оцінками, наведеними The Guardian, російський диктатор прагне продемонструвати, що Москва зберігає статус одного з провідних центрів міжнародного впливу попри економічні труднощі.

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Теги: путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін Китай

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