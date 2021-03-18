Байден проти корупції: протистояння триває

У «хрестовому поході» проти корупції адміністрація Байдена претендує на міжнародну підтримку і міжнародне залучення

Війна з корупцією отримала міжпартійну підтримку в США

Боротьба з корупцією – довгостроковий пріоритет як для нового президента США Джо Байдена, так і для Демократичної і Республіканської партій. Для Байдена ця боротьба стає однією з генеральних ліній зовнішньої політики.

Є підстави вважати, що санкційний снаряд, що прилетів у Ігоря Коломойського, – це перший постріл тривалої артилерійської підготовки. І постріл не стосовно ІВК або України, а стосовно широкого кола осіб і країн. Універсальність формулювання підстав для введення санкцій щодо ІВК – аж ніяк не випадковість.

Минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен під час виступу перед Комітетом Палати представників із питань зовнішньої політики сказав, що США повинні приділяти руйнуванню корупції більше часу, більше уваги і більше ресурсів.

У Раді з національної безпеки вже створено новий директорат у справах демократії та прав людини. І його головна місія – протидія корупції в світі.

Кажуть, що в Білому домі навіть обговорювалося призначення спеціального посланника по боротьбі з корупцією, який би базувався в Держдепартаменті.

Більш того, Білий дім готується випустити президентську директиву, що затвердить боротьбу з корупцією, на хвилиночку, одним із ключових питань національної безпеки США. Байден має намір у найближчі місяці провести міжнародний Саміт за демократію. І необхідність протидії корупції очікується однією з його головних тем.

Істотною є і зміна американського підходу до сприйняття корупції. Тепер це не просто питання дієздатності законодавства й не проблема одних лише країн, що розвиваються або не відбулися. Тепер корупція розглядається як рушій тероризму, нехтування правами людини, джерело фінансування незаконних бойових організацій, і як загроза демократії (її ефективності та репутації).

Є підстави вважати, що антикорупційний нагляд адміністрація США має намір здійснювати не тільки щодо своїх суперників, але і своїх союзників. Якщо так трапиться, це буде означати кінець епохи «наших сучих дітей».

Війна з корупцією отримала міжпартійну підтримку. Це не примха Демократів, а політика, яка може тривати незалежно від того, у чиїх руках більшість в Конгресі і крісло в Білому домі.

Далі – більше. У «хрестовому поході» проти корупції адміністрація Байдена претендує на міжнародну підтримку і міжнародне залучення. У червні 2021 року Генеральна асамблея ООН присвятить проблемі корупції спеціальну сесію. Антикорупційна повістка також претендує на обговорення під час найближчих зустрічей великої Сімки, великої Двадцятки, а також Міжамериканського саміту, який США будуть приймати в кінці цього року.

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