Вбивця-Путін нарешті відповів Байдену

Російським журналістам Путін заявив, що бажає здоров'я Джо Байдену

Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів американському президенту Джозефу Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ

Путін сказав, що «коли ми оцінюємо інших людей або інші держави, інші народи, ми завжди дивимося як ніби в дзеркало». Далі він згадав цю дитячу дражнилку.

«Хто як обзивається, той так і називається. Це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні риси та думаємо, що це ми», – заявив він.

Також на камеру Путін заявив, що бажає здоров'я президенту США Джо Байдену. «Я б сказав йому: «Будьте здорові». Кажу це без іронії, без жартів», – заявив президент Росії.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані». Путін же сказав, що міжнародні відносини між країнами триватимуть, але «у тих сферах, у яких ми зацікавлені, та на тих умовах, які вважаємо вигідними для себе, їм доведеться з цим рахуватися».

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

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