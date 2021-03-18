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    Вбивця-Путін нарешті відповів Байдену

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    Володимир&nbsp;Путін на слова Джо Байдена відреагував дитячою дражнилкою - Вбивця-Путін нарешті відповів Байдену
    Володимир Путін на слова Джо Байдена відреагував дитячою дражнилкою
    Фото: ЕРА

    Російським журналістам Путін заявив, що бажає здоров'я Джо Байдену

    Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів американському президенту Джозефу Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ.

    Путін сказав, що «коли ми оцінюємо інших людей або інші держави, інші народи, ми завжди дивимося як ніби в дзеркало». Далі він згадав цю дитячу дражнилку.

    «Хто як обзивається, той так і називається. Це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні риси та думаємо, що це ми», – заявив він.

    Також на камеру Путін заявив, що бажає здоров'я президенту США Джо Байдену. «Я б сказав йому: «Будьте здорові». Кажу це без іронії, без жартів», – заявив президент Росії.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані». Путін же сказав, що міжнародні відносини між країнами триватимуть, але «у тих сферах, у яких ми зацікавлені, та на тих умовах, які вважаємо вигідними для себе, їм доведеться з цим рахуватися».

    Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін путінський режим вбивство президент
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