Вбивця-Путін нарешті відповів Байдену
Російським журналістам Путін заявив, що бажає здоров'я Джо Байдену
Путін сказав, що «коли ми оцінюємо інших людей або інші держави, інші народи, ми завжди дивимося як ніби в дзеркало». Далі він згадав цю дитячу дражнилку.
«Хто як обзивається, той так і називається. Це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні риси та думаємо, що це ми», – заявив він.
Також на камеру Путін заявив, що бажає здоров'я президенту США Джо Байдену. «Я б сказав йому: «Будьте здорові». Кажу це без іронії, без жартів», – заявив президент Росії.
Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані». Путін же сказав, що міжнародні відносини між країнами триватимуть, але «у тих сферах, у яких ми зацікавлені, та на тих умовах, які вважаємо вигідними для себе, їм доведеться з цим рахуватися».
Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.
Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.