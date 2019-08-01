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    Думки вголос

    Телевізор і суспільство. Коли щось зміниться?

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Мистецька та особистісна свобода, насьогодні - це практично, інформаційна ізоляція! - Телевізор і суспільство. Коли щось зміниться?
    Мистецька та особистісна свобода, насьогодні - це практично, інформаційна ізоляція!

    Або мусиш продатися одіозним політикам, або мати крутого спонсора. Такий формат

    Сьогоднішнє телебачення втратило свою світоглядну і культурну складову. Воно тепер - щось на зразок пропагандистської зброї чи рекламного телемаркету товарів та послуг.

    Якщо ти не мочиш своїх політичних чи партійних опонентів, або не є якимсь одіозним фріком на естраді, якщо ти не здатен заплатити за ефіри, тобі шлях на екран практично перекритий.

    Нікого не цікавить рівень твого інтелекту чи мистецький рівень. Один чоловік сказав - або мусиш продатися одіозним політикам, або мати крутого спонсора. Такий формат.

    Але і одна, і друга умова - це серйозне обмеження особистості, яке впливає на свободу слова і на об'єктивний погляд на нашу дійсність.

    Отож, мистецька та особистісна свобода, насьогодні - це практично, інформаційна ізоляція!

    Наше суспільство оновиться лише тоді, коли зміниться наше телебачення - і впустить на екрани незаангажованих особистостей.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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