Телевізор і суспільство. Коли щось зміниться?

Мистецька та особистісна свобода, насьогодні - це практично, інформаційна ізоляція!

Або мусиш продатися одіозним політикам, або мати крутого спонсора. Такий формат

Сьогоднішнє телебачення втратило свою світоглядну і культурну складову. Воно тепер - щось на зразок пропагандистської зброї чи рекламного телемаркету товарів та послуг.

Якщо ти не мочиш своїх політичних чи партійних опонентів, або не є якимсь одіозним фріком на естраді, якщо ти не здатен заплатити за ефіри, тобі шлях на екран практично перекритий.

Нікого не цікавить рівень твого інтелекту чи мистецький рівень. Один чоловік сказав - або мусиш продатися одіозним політикам, або мати крутого спонсора. Такий формат.

Але і одна, і друга умова - це серйозне обмеження особистості, яке впливає на свободу слова і на об'єктивний погляд на нашу дійсність.

Отож, мистецька та особистісна свобода, насьогодні - це практично, інформаційна ізоляція!

Наше суспільство оновиться лише тоді, коли зміниться наше телебачення - і впустить на екрани незаангажованих особистостей.

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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