Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист України

Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У чому полягає антиукраїнськість Михайла Булгакова?
фото: wikipedia.org

Рукописи не горять!

Розкрию вам головний секрет щодо Булгакова! Хоча для начитаних людей і професійних літераторів це зовсім не секрет. Просто більшість інтелігентних людей мовчать з обережності, як вони завжди мовчали у криваві часи 20 століття.

Так от, Булгаков ніякий не українофоб! І ніколи він не висміював українців у своїх творах. «Біла гвардія», де він саркастично змальовував своїх персонажів, це спроба розібратися правдиво у характерах своїх героїв, зрозуміти, що ними рухало в тих чи інших історичних ситуаціях...

Що, як я вам скажу, що українофобія Булгакова не йде у жодне порівняння з його русофобією, а точніше з неприйняттям нової «російської дійсності», особливо її новітньої бюрократії, яка утвердилася у великих містах Росії.

Саме проти цієї новітньої бюрократичної плісняви направлене гостре перо Булгакова. Це очевидно, якщо ви читали роман «Майстер і Маргарита» – саме читали, – а не бачили кіно чи щось чули від знайомих, чи наших пропагандистів.

Отож, згадаймо всю ту характерну плісняву у вигляді Берліозів, Босих, Аріманів і Латунських, які є фактичними господарями російської столиці, і жирують, окупувавши творчі спілки, концертні заклади і ресторани. Вони і є фактично тією «новою елітою», яка керує всіма процесами і маніпулює свідомістю наївних громадян.

І один із таких громадян – пролетарський поет Іван Бездомний, когнітивний дисонанс в якому доводить його до психіатричної лікарні.
Але на тлі цієї плісняви розгортається драма Майстра, який задумав роман всього життя про Ієшуа – наївного і святого чоловіка, який ненавидить боягузтво, пристосуванство і страх, вважаючи їх смертними гріхами людства.

Неймовірно, як Булгакову вдається провести паралель між доісторичними часами давньої Іудейської столиці і нинішньою ситою Москвою, показуючи, як мерзенне пристосуванство одних і страх інших ведуть світ до трагедії.

Майстер у Булгакова – це образ внутрішньо цілісної людини, яка залишається вірною своїм ідеям і поглядам. І єдина людина, яка підтримує його на цьому шляху – це його вірна Маргарита...

Єдине, у чому можна серйозно дорікнути Булгакову з точки зору християнської моралі, що для встановлення справедливого суду над московською пліснявою він використовує темного Воланда з його інфернальною свитою.

І за цим я бачу тільки одне – як же потрібно було образити цю горду і незламну особистість, аби він закликав диявола на голови цих морально деградованих людей. Недаремно, улюбленою фразою Булгакова було: «Ніколи нічого не просіть у сильних світу цього – самі у свій час усе дадуть». Суть цього вислову полягає у тім, – що не можна принижуватися, випрошуючи у сильних світу цього щось для себе, оскільки справжня сила в самоповазі і внутрішній незалежності.

Що стосується інших творів Михайла Опанасовича, то він там ще з більшою гостротою таврує пороки новітнього світу, де, приміром, вчорашній пес-приблуда стає поважним членом суспільства Поліграфом Шаріковим, якого бере під своє крило домком Швондєр.

А знаєте яка головна фраза у романі «Собаче серце»? Вона сказана вустами професора Преображенського: «Ніколи не читайте до обіду радянських газет». Чому? Та тому, що вони переповнені фальшивою інформацією і лише розпалюють ненависть і ворожнечу. Сьогодні ця фраза стосувалась би і соціальних мереж, і новітніх блогерів, які, судячи з їхніх заголовків, взагалі втратили зв'язок з реальністю!

А чи читали ви блискучу філософську антиутопію Булгакова «Рокові яйця» – яку давно потрібно було б екранізувати. У ній ідеться про те, як радянські вчені винаходять червоний промінь, у світлі якого живі організми шалено розвиваються і досягають величезних розмірів. Щоб нагодувати Росію, вчені вирішують опромінювати цим променем курячі яйця, з яких вилуплюватимуться гігантські курчата. Але хтось підміняє курячі яйця на зміїні – і вилуплюються гігантські гади...

Але вершин своє політичної сатири Булгаков досягає у пророчому творі «Багряний острів». Це, взагалі, суцільна метафора. На одному острові трапляється виверження вулкана, що веде до загибелі правлячої верхівки. І «білі негри» – а саме так називається населення острова, займаються виборами нового правителя. І в розпал гарячих суперечок на цю тему, на видне місце майдану залазить місцевий алкаш і юродивий, кинувши шапкою об землю він кричить: «Ану, народ, вали присягати новому правителю, всім горілки!». І народ сліпо виконує його волю. Щоправда, режим цей тримається недовго...

А тепер скажіть мені, і у чому полягає антиукраїнськість Михайла Булгакова!? У тому хіба, що він і досі не був перекладений українською мовою – і зміст його творів не став надбанням пересічного українського читача? Чи у чому полягає шкідливість письменника – що він відстоював право особистості завжди, при будь-яких умовах говорити правду – таку, як він бачить і яку розуміє?!

Давайте тоді порівняємо Михайла Булгакова з найшанованішим і найтитулованішим українським письменником, лауреатом держпремії Олесем Гончарем. Його найвидатнішим романом є «Собор», написаний в останні роки життя. Вістря його роману також направлене проти бездуховності, кар'єризму, деградації і руйнації людської спільноти. А у центрі оповіді – старий собор козацьких часів, який прагне зруйнувати такий собі Володька Лобода, аби побудувати там якийсь промисловий об'єкт. А йому протистоїть духовна особистість – Іван Баглай, котрий стоїть на захисті духовних цінностей людей.

Роман цей був написаний 1967 року і тут же надрукований у журналі «Вітчизна». А згодом заборонений (щоправда, ненадовго) компартійною верхівкою. Але ж він таки був одразу надрукований!

А роман «Майстер і Маргарита» теж був надрукований майже одночасно із «Собором» і вийшов у журналі «Москва» викликавши величезний резонанс по всьому СРСР. Але пролежав він у забутті 20 років, чекаючи політичної відлиги і лише тоді був переданий до друку дружиною Булгакова Оленою Сергіївною. Але саме алегоричний письменницький дар Булгакова – це той дар звище, який нічим не заглушити і не знищити, допоки є люди, що цікавляться справжньою літературною творчістю, незалежно від того, якою мовою був надрукований оригінал творів.

Чому я так докладно зупинився на деяких деталях? Та тому що ще у студентські роки темою моєї курсової роботи в КНУ імені Шевченка був порівняльний аналіз цих двох романів. І працюючи над текстами творів, я мав достатньо часу на деталі, роздуми і узагальнення.

А що сьогодні можуть сказати про Письменників люди, голови яких заповнені політичною «нісенітницею» (улюблене слово одного з українських політтехнологів) і вульгарною соціологією. Деякі з них взагалі не читали Булгакова, але теж намагаються кинути в нього камінь.

Але, я впевнений – у світлі нинішньої інформаційної кампанії, більша частина людей, котра ще остаточно не втратила свій глузд обов'язково познайомиться з творчістю Михайла Булгакова, цього неординарного письменника 20 сторіччя – і матиме на все особисту точку зору.

Людям варто залишатися людьми, як би хто не прагнув з нас зробити собак. Бо дехто із нас пам'ятає, – рукописи не горять!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: література росія війна Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
22 грудня, 01:39
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
11 грудня, 02:28
Із року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
7 грудня, 19:59
Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Фройдінг зазначив, що адміністрація президента Трампа не надала німецьким партнерам жодного попередження про це рішення
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України
2 грудня, 22:19
Трамп зробив заяву про війну в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
2 грудня, 19:48
Пісторіус вважає, що Україна повинна мати сильні Збройні сили
Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України
27 листопада, 05:46
Володимир Зеленський підкреслив, що мирна угода не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії
Якою буде доля санкцій проти Росії після війни. Зеленський пояснив, що говорить мирна угода
24 грудня, 10:20
Неназване джерело повідомило, що Москва домагатиметься запровадження додаткових обмежень для армії України
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
24 грудня, 17:31

Анатолій Матвійчук

Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать
Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать
Віталій Коротич і Василь Симоненко. Такі дві різні творчі долі
Віталій Коротич і Василь Симоненко. Такі дві різні творчі долі
Інтербачення як ширма
Інтербачення як ширма
Про Пугачову і деградацію журналістики
Про Пугачову і деградацію журналістики
«Голос епохи» Святослав Вакарчук. Йому пощастило, як біблійному Іоні
«Голос епохи» Святослав Вакарчук. Йому пощастило, як біблійному Іоні
Український шоу-бізнес вступив в епоху вандалізму
Український шоу-бізнес вступив в епоху вандалізму

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua