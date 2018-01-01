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    Думки вголос

    Україні потрібна культурна ідеологія, а не порожні балачки

    Нашу отару хочуть розвернути в інший бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна
    Найбільша недоречність - говорити В'ятровичу і усім нам про Висоцького або Цоя в теперішньому часі, актуалізуючи їхню значимість! Дозвольте культурним артефактам залишатися у пам"яті такими, якими їх створила епоха.Натомість, я не бачу жодних зусиль від держави в особі міністерств та всіляких там експертних рад і громадських організацій, на
    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

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    Володимир Висоцький
    Володимир Висоцький

    Нашу отару хочуть розвернути в інший бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна

    Найбільша недоречність - говорити В'ятровичу і усім нам про Висоцького або Цоя в теперішньому часі, актуалізуючи їхню значимість!

    Дозвольте культурним артефактам залишатися у пам"яті такими, якими їх створила епоха.
    Натомість, я не бачу жодних зусиль від держави в особі міністерств та всіляких там експертних рад і громадських організацій, на підтримку справжніх талантів - цікавих, глибоких, кревно зв"язаних з українським контекстом. Потрібна культурна ідеологія, а не пусті балачки. Замість того - все віддали на відкуп шоу-бізнесу і отримали суцільний інтернаціональний попкорн на наших телеканалах! Ні тобі критеріїв, ні професійної розмови, ні бажання ЗМІ працювати в цьому напрямку. Значить все усіх влаштовує!

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    Складається враження, що нашу отару просто хочуть тупо розвернути в протилежний бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна.

    А людей, які мають, що сказати на цю тему, просто не підпускають до ефірів. 

    От і весь культурний процес. Суцільна маніпуляція.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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