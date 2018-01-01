Україні потрібна культурна ідеологія, а не порожні балачки

Нашу отару хочуть розвернути в інший бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна

Найбільша недоречність - говорити В'ятровичу і усім нам про Висоцького або Цоя в теперішньому часі, актуалізуючи їхню значимість! Дозвольте культурним артефактам залишатися у пам"яті такими, якими їх створила епоха.Натомість, я не бачу жодних зусиль від держави в особі міністерств та всіляких там експертних рад і громадських організацій, на

Володимир Висоцький

Нашу отару хочуть розвернути в інший бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна

Найбільша недоречність - говорити В'ятровичу і усім нам про Висоцького або Цоя в теперішньому часі, актуалізуючи їхню значимість!

Дозвольте культурним артефактам залишатися у пам"яті такими, якими їх створила епоха.

Натомість, я не бачу жодних зусиль від держави в особі міністерств та всіляких там експертних рад і громадських організацій, на підтримку справжніх талантів - цікавих, глибоких, кревно зв"язаних з українським контекстом. Потрібна культурна ідеологія, а не пусті балачки. Замість того - все віддали на відкуп шоу-бізнесу і отримали суцільний інтернаціональний попкорн на наших телеканалах! Ні тобі критеріїв, ні професійної розмови, ні бажання ЗМІ працювати в цьому напрямку. Значить все усіх влаштовує!

Складається враження, що нашу отару просто хочуть тупо розвернути в протилежний бік, примушуючи тепер любити Боба Ділана чи Курта Кобейна.

А людей, які мають, що сказати на цю тему, просто не підпускають до ефірів.

От і весь культурний процес. Суцільна маніпуляція.

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»