  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Піонтковський
рус
    Думки вголос

    Путінізм – це контрольний постріл у голову Росії

    Президент Росії завів власну країну у прірву - Путінізм – це контрольний постріл у голову Росії
    Президент Росії завів власну країну у прірву
    фото з відкритих джерел

    Що китайські аналітики думають про російсько-українську війну

    Мовою оригіналу

    В ходе любой войны трудно ожидать объективных оценок боевых действий от противоборствующих сторон. Поинтересуемся поэтому отстраненным взглядом внешнего наблюдателя. И не русофоба какого-нибудь англосакского, а самого что ни на есть больше чем союзника, традиционной дружбе с которым нет предела. Стоящего с нами спиной к спине, как любит повторять сиятельный внук Молотова Риббентропа. Российскому читателю стали доступны закрытые доклады ведущих китайских экспертов, долгие годы консультировавших высшее руководство КНР.

    Вот сжатый дайджест этих документов (такой же примерно текст лежит, скорее всего, и на столе Председателя Си):

    «Российско-украинская война оказала на глобальный мир многомерное воздействие, в определенной степени превышающее значение событий 11 сентября 2001 года. Можно сказать, что она стала рубежом в мировой истории.

    Грядущее поражение России уже очевидно. Так называемое возрождение, или оживление России под руководством Путина ложь, его просто не существует. Упадок РФ очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах, он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности.

    Провал русского блицкрига и неспособность добиться быстрой победы ознаменовали начало поражения России. Размеры ее ВПК и финансирования армии несоизмеримы с ее статусом так называемой военной сверхдержавы, они не могут обеспечить высокотехнологичную войну стоимостью сотни миллионов долларов в день. Проигрыши на поле боя, обусловленные нищетой армии, бросаются в глаза. Каждый день затягивания войны тяжелое бремя для страны.

    Поколенческие различия между РФ и США (НАТО) в области вооружений и технологий, военных концепций и способов ведения войны еще более оттеняют преимущества одной стороны и недостатки другой.

    Россия сегодня уже не может решать, когда и как закончить войну. Она пытается закончить ее как можно скорее, чтобы удержать то, что завоевала. Но это ей не удается. РФ утратила в ходе конфликта стратегическое лидерство и инициативу.

    Что еще более важно, прямое участие США и Великобритании в войне углубляется и расширяется. Все это говорит о том, что война будет вестись до тех пор, пока Россия не будет побеждена и наказана.

    РФ никогда по-настоящему не признавала независимость бывших советских республик, часто нарушала их территориальную целостность и суверенитет. Российская военная кампания против Украины отнюдь не исключительный эпизод, а важная часть стратегии России по восстановлению своей империи.

    Не удивительно, что страны постсоветского пространства, в том числе участники ОДКБ и ЕАЭС, за исключением Белоруссии, отказались поддержать Россию. Поражение РФ окончательно лишает ее надежды на восстановление старой империи. Россия будет значительно ослаблена, изолирована и наказана.

    Украина вырвется из орбиты и сферы влияния России (если у России вообще есть хоть какая-то сфера влияния) и станет членом большой европейской семьи, то есть Европейского союза. Другие постсоветские государства в разной степени пройдут новую дерусификацию».

    Шокирующее, конечно, чтение для окормляемого скабеевыми и соловьевыми глубинного теленарода. Думаю, однако, что даже великие кремлевские геополитики уже догадываются о масштабе развёртывающейся катастрофы. Несколько неожиданно звучит настойчивое педалирование нашими односпинниками темы послевоенного наказания России. Уж не собираются ли они принять в этом увлекательном процессе деятельное участие?

    В целом же высокопрофессиональные китайские патологоанатомы Гао Юйшэн и Фэн Юйцзюнь авторитетно засвидетельствовали через четверть века справедливость диагноза, поставленного мною новорожденному путинизму еще в январе 2000 года:

    Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России.

    Путинизм – это война, это «консолидация» нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это – наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация.

    Путинизм – это (воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о. президента) контрольный выстрел в голову России.

    Джерело: Каспаров.ру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США НАТО війна Китай путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путінізм – це контрольний постріл у голову Росії