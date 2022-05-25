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    Україна накладе санкції на пропагандиста Філіпса і ексканцлера Шрьодера

    Ґергард Шрьодер та Грем Філліпс потраплять до українських санкційних списків - Україна накладе санкції на пропагандиста Філіпса і ексканцлера Шрьодера
    Ґергард Шрьодер та Грем Філліпс потраплять до українських санкційних списків
    фото: Regnum

    У санкційних списках України мають шанс опинитися відомі європейські посіпаки Кремля

    Україна планує запровадити санкції проти відомих європейських діячів, які працюють на країну-агресор. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    Так, у санкційних списках може опинитися колишній очільник федерального уряду Німеччини Ґергард Шрьодер, який довгий час працював у російських бізнес-структурах, зокрема, до останнього обіймаючи посаду голови ради директорів компанії «Роснєфть», і лобіював інтереси Кремля на Заході.

    Крім того, під українськими санкціями може опинитися журналіст із Великої Британії Грем Філіпс, який під час війни займався медіапропагандою на користь Росії, працюючи на кремлівських телеканалах «Звезда» та RT.

    Зазначимо, що в списку «Фізичні особи, на яких поки що не накладено санкції» Філліпс і Шрьодер на цей момент не фігурують.

    Нагадаємо, що проти Шрьодера у Німеччині ще на початку березня була відкрита справа за злочини проти людяності.

    У квітні ж ексканцлер Німеччини дав відверто антиукраїнське інтерв’ю газеті The New York Times, що викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Так, опозиційні політики закликали правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини позбавити Шрьодера членства в партійній організації.

    На початку травня на позицію свого однопартійця відреагував і федеральний канцлер Олаф Шольц. Він закликав Шрьодера звільнитись з посад у енергетичних компаніях РФ.

    19 травня Європарламент проголосував за пропозицію запровадити проти Ґергарда Щрьодера санкції. А наступного дня ексканцлер залишив свою посаду у «Роснєфті». Він заявив про «неможливість продовження своїх повноважень в раді директорів компанії».

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    Теги: росія окупанти санкції війна НАЗК Україна окупація #stoprussia
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    Україна накладе санкції на пропагандиста Філіпса і ексканцлера Шрьодера