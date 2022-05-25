Росія перекидає війська до північних кордонів України – The Washington Post

Очікується, що в Харкові оборонна підготовка може змінитися на масові бої

РФ знову почала накопичувати війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей. Про це пише видання The Washington Post.

Зазначається, що прикордонники на Чернігівщині спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області.

За словами заступника начальника прикордонної служби області Олександра Вадовського, щодня російські війська запускають по Чернігівщині від двох до восьми снарядів.

«У будь-якому разі ми готуємось до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою», – зазначив він.

Видання повідомляє, що така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час.

А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу.