Керівник ДБР Труба скоїв злочин на п'ять років тюрми

Керівник ДБР Роман Труба Фото: УНІАН

Тепер справа за НАБУ - дати правову оцінку діям Труби і притягнути його до кримінальної відповідальності

ДБР офіційно підтвердило, що не виконало рішення суду. Шевченківський суд міста Києва зобов'язав ДБР внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань дві мої заяви проти Портнова. На виконання ухвали суд дав ДБР 24 години. З цього часу вже минуло 10 разів по 24 години, але рішення досі не виконане. ДРБ мало нахабство мені прислати навіть офіційне підтвердження, що ухвала суду не виконана.

Нагадую, є 382 стаття ККУ, згідно якої за невиконання службовою особою судових рішень передбачені серйозні покарання. А саме:

1. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Отже, тепер справа за НАБУ - дати правову оцінку діям Труби і притягнути його до кримінальної відповідальності.

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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