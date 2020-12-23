Росія, маніпулюючи «зеленими», накидає на Україну енергетичний зашморг

Як рушниця на сцені обов’язково стріляє, так і зашморг від РФ обов’язково натягується та душить

Сьогодні Коломойський купив на «аукціоні» майже половину!!!! річної генерації «Енергоатому» 2021 для продажу. Ціна була рекордно низька – 1 грн15 коп за кВт/г при ціні на ринку – 1 грн.50 коп. Для Енергоатому це – смерть. Адже в умовах, коли 60% генерації Енергоатом віддає населенню безкоштовно, така ціна за половину об'єму з тих 40%, які атомка може виробити для продажу, не принесе необхідної суми в бюджет атомного монополіста хоча б для банального виживання.

Зате Коломойський вже має вигідні контракти для продажу енергії в наступному році бюджетним підприємствам за...1грн.85 коп.

Я про це і про інші аспекти руйнування Енергоатому якраз детально писала вранці, а в обід стало відомо про цю шокуючу новину... Тому далі повторю свій попередній блог і не уявляю, як Енергоатом за таких умов виживе.

Загалом, останній рік став роком втрати атомної енергетики. На жаль, моя аналітика, що «зелені» свідомо руйнують нашу «атомку» за вказівкою Кремля, все більше підтверджується фактами.

Я вже писала, що деструктивним процесом керує Андрій Деркач, який потрапив в санкційні списки США, як агент Кремля. В керівництві «Енергоатому» його люди… Однак, «атомка» руйнується не лише з середини, це відбувається настільки системно, що не може пояснюватися непрофесійністю, а швидше зрадою на найвищому рівні.

Нещодавно стало публічно відомо, що державний «Укренерго» вже продав перетин на імпорт електроенергії з Білорусії на літній період наступного року (даю скрін, де перераховані трейдери, а найбільше збирається імпортувати компанія близька до відомого «слуги» Геруса).

Однак, родзинка цієї новини не в тому, чиї трейдери, а в тому, що перетин на імпорт проданий на теплий сезон. І це при тому, що все минуле літо «зелені» брехливо пояснювали тотальну зупинку нашої атомної генерації тим, що через розвиток зеленої сонячної енергетики у нас профіцит електроенергії в системі.

Ну, принаймні, в цій брехні була якась логіка: літо - сонячна пора. Проте, яка логіка тоді для наступного літа? Сонце ж нікуди не дінеться, чому ж тоді ми будемо імпортувати електроенергію з Білоруської атомної станції, коли свої змушені зупиняти?

Насправді, логіка в усьому цьому є. Тільки це логіка інтересів іншої держави –ворога. І логіка там наступна: з першого кварталу 2021 року вводиться в промислову експлуатацію об’єкт «РосАтому» - велика потужна АЕС в Білорусії. Їй не вистачає споживачів. Країни Балтії відмовляються споживати електроенергію АЕС, збудованої з порушенням всіх правил безпеки на північному кордоні - в 50 км. від столиці Литви Вільнюса. Тому «зелена» Україна буде рятувати ситуацію - споживати надлишок електроенергії. Для цього ми гробимо власну «атомку», і не тільки її фінансовий стан, а взагалі руйнуємо її, як таку… В результаті, ми допомагаємо монополісту країни-агресора «Росатому», а самі потрапляємо в енергетичну залежність…

Все, що зараз робиться, крок за кроком наближає нас до цього сумного фіналу.

Переконана, що це не через непрофесіоналізм, а в результаті домовленостей між «зеленою» владою і Кремлем про перехід України на енергію «Росатому» та інтеграцію залишків нашої «атомки» в російську.

Щоб зробити цей процес невідворотним, зараз активними темпами руйнується «Енергоатом».

Все почалося з брехні про профіцит електроенергії в системі через розвиток зеленої генерацію, що наче змусило зупиняти атомні потужності весь поточний рік. Це була брехня, тому що навіть в сезонні сонячні піки можна було зменшувати потужності теплової генерацію, уникнути критичної шкоди для атомної.

Замість цього було зупинено (шляхом виведення в стан «планового ремонту» і «заморозки») половину енергоблоків «Енергоатому», що призвело до падіння доходів нижче межі рентабельності. «Енергоатом» не зміг покривати свої витрати. Це в свою чергу призвело до неможливості виходу енергоблоків з планового ремонту, що затягнувся. Адже, не зважаючи на збільшені строки простою, необхідні профілактичні роботи на енергоблоках не проводилися через нестачу коштів, звільнення професійних кадрів через відсутність зарплатні та різні схеми корупційного заробітку.

Наприклад, були зупинені програми імпортозаміщення, а необхідні запчастини почали знову завозити з Росії, контрабандою через треті країни, ще й так, щоб вони не доїжджали.

Ситуація з живими фінансами в минулому році погіршилася не лише через зупинку генерації, а також завдяки новій схемі реалізації «Енергоатомом» електроенергії. Вона наче була покликана оздоровити ситуацію, а в результаті - катастрофа для «атомки» та заробіток олігархів.

Коротко ситуація така: раніше «Енергоатом» продавав всю електроенергію державному «Енергоринку» по останній ціні трохи вище собівартості - 56 коп. за КВт\г та якось виживав. Однак, останню осінь все стало для «Енергоатому» просто катастрофічно, адже 60% «Енергоатом» став віддавати державному «Гарантованому покупцю» для населення безкоштовно, інші 40 % отримав право реалізувати на аукціонах по «ринковій» ціні. Однак, через змову керівництва «атомки», профільного міністерства та олігархів, аукціони для «Енергоатому» організовувались так, що ринкова ціна не виходила ніяк.

Наприклад, на одному з аукціонів в середині листопада «Енергоатом» продав великий об’єм електроенергії за ціною 65 коп за КВт\г. Майже всю цю енергію купили компанії Ахметова ДТЕК та Коломойського «Юнайтед енерджі». В свою чергу, компанія Коломойського «Юнайтед енерджі» в цей же час виграла великий тендер у бюджетного «Дніпроводоканалу», в якому зобов'язалася постачати електроенергію за ціною вже 1грн 80 коп КВт\г. Ось бачите, як державу трикратно взувають і на продажу, і на купівлі.

Даю скріни про цей грабунок.

Взагалі, ринкова аукціонна ціна на електроенергію цього місяця тримається в середньому на позначці 1.6 грн за КВт\г , тендерна – 1.7грн, на європейських ринках середня - 6,5 євроцентів, а Енергоатом торгує по 90 коп. за КВт\г в кращому випадку.

Отож, це пояснює, чому «Енергоатом» став настільки «голий і босий», що там все почало валитися саме.

Такими темпами наступного літа вже не доведеться «заморожувати» енергоблоки, щоб звільнити місце для електроенергії «РосАтому» з Росії та Білорусії, бо наші блоки самі зупиняться…

Що це для України? Справа навіть не в економіці, і не в цінах для населення, а в безпеці. Маніпулюючи «зеленими» дурачками, Росія накидає на нас енергетичний зашморг. Як рушниця на сцені обов’язково стріляє, так і зашморг від РФ обов’язково натягується та душить. Коли, нарешті, всі в Україні зрозуміють, що зашморг і ярмо – не предмет торгу і домовленостей, і точно не прикраса?…

А він лягає на шию, і ситуація ще гірша, ніж в 2014 році. Ми тоді вистояли, незважаючи на газовий і антрацитовий голод, завдяки атомній енергетиці. Тому зараз Кремль бачить головною задачею зруйнувати нашу атомку – головний стовп нашої енергетичної незалежності.

Р.S. На жаль, процес деструкції йде швидко. Як бачимо, Кремль достатньо посунувся в своїх планах, порівняно з весною, коли я почала бити в усі дзвони. І не тільки я. Проте, все без толку… І боюся, якщо чекати кінця «зелені», то може бути вже пізно для порятунку зруйнованої ними «атомки».

З цих причин, я підтримую призначення Юрія Вітренка в міністерство енергетики. Шкода мені, якщо «зелені» спалять такого ефективного державного менеджера. Проте, це менша жертва, ніж втрата «атомки». А я впевнена - він зможе хоча б пригальмувати деструктивні процеси до зміни влади.

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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