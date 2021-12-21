Звинувачення у держзраді треба вручати Зеленському

Чи вийде у Зеленського отримати вигоду з цієї ситуації?

«Центренерго» перейшло на російське вугілля після перемоги чинного президента

Увага! У ДБР помилочка вийшла! Кримінальна справа щодо вугілля з ОРДЛО дуже нагальна, тільки не проти Порошенка, а проти Зеленського!

Зе отримав в спадок від Петра Олексійовича державне «Центренерго», де вже не потрібен був антрацит з ОРДЛО, бо державні ТЕС були переобладнані під українське вугілля. Однак, як тільки переміг Зеленський, «Центренерго» перейшло на російське вугілля. Таким чином причина цьогорічної відсутності вугілля на українських ТЕС полягає в тому, що «зелена влада» знищила український видобуток, бо два роки купувала вугілля виключно у держави-агресора, тож у наших шахт не було збуту.

Це була нічим невиправдана диверсія, адже Зеленський отримав у спадок від попередньої влади державну теплову генерацію незалежну від імпорту вугілля.

Річ у тім, що у 2018 році державне «Центренерго», яке раніше використовувало антрацит, що добувається виключно на неконтрольованій території, перейшло на газове вугілля

Слідом за державою переобладнувати ТЕС почав «ДТЕК» Рината Ахметова.

Однак, після перемоги Володимира Зеленського, керівником «Центренерго» був призначений менеджер Коломойського (це було одне з перших призначень «зеленої влади») і «Центренерго» відмовляється від українського вугілля і починає завозити вугілля з Росії через Білорусь та напряму.

Причому завозилося передовсім вугілля газової групи, що добувається в Україні. Російське вугілля було на 15-20% дешевше ніж українське, тому наступними на російське вугілля для ТЕС переходить і «ДТЕК». За два роки без ринку збуту український видобуток вмер. Отож, як тільки Путін відмовив «зеленій владі» постачати вугілля, Україна потрапила у ситуацію, коли наші шахти також не можуть його дати.

Особливо очевидна «зрада» на прикладі Трипільської ТЕС біля Києва («Центренерго»)

Це державна ТЕС на якій залишалися енергоблоки на антрациті. Їх не переобладнали, тому що відпала потреба Трипільської ТЕС для виробництва електроенергії. У 2017-2018 році були побудовані підстанції, які дали можливість тягнути для потреб Києва більше генерації Рівненської та Хмельницької АЕС. Трипільську ТЕС відправили до резерву.

Однак, після перемоги Зеленського, Трипільська ТЕС знову запрацювала, бо «зеленій владі» треба було десь спалювати вугілля з ОРДЛО. Тільки за 20-й рік туди було завезено майже 170 тисяч тонн антрациту, який був придбаний у Росії за 320 млн грн. Та найбільша зрада в історії з Трипільської ТЕС полягає в тому, що для того, щоб кудись в Україні «прилаштовувати вугілля» з окупованої території, Трипільська ТЕС продовжувала активно експлуатуватися у першому кварталі 2020 року, коли був профіцит енергії в київському регіоні і щоб генерація «кривавого вугілля» влізла в «енергосистему» була обмежена потужність атомних енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС.

До речі, до лютого 2017 року українські ТЕС використовувала вугілля з окупованої території

Однак була кардинальна відмінність − тоді вугілля завозилося на українських умовах. Зараз в часи Зеленського – на ворожих російських.

На «українських умовах» це означає: вугілля тоді постачалося лише тими підприємствами з ОРДЛО, які перереєструвалися на території підконтрольній Україні, а отже платили податки в державний бюджет. До речі, зарплати робітники таких підприємств отримували на картки українських банків, все було офіційно. Тобто шахтарі, які працювали на таких підприємствах не втрачали зв'язок з Україною. Зрештою чоловіки на окупованих територіях мали вибір: не воювати проти України, а навпаки − працювати на Україну на шахтах та заводах. Це була наша перемога в гібридній війні.

Висновок: як бачите, вугільна кримінальна справа зі звинуваченням у держзраді дуже актуальна! Тільки стосовно Зеленського!!!

Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту антрациту на Трипільську ТЕС у 2020 році:

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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