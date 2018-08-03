  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Попов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи можна журналістам знімати народних депутатів в Раді без їхньої згоди?

    • Ігор Попов

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Чи можна журналістам знімати народних депутатів в Раді без їхньої згоди?

    Потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації порушників

    Знову пропонують журналістам заборонити знімати депутатів без їх згоди. Забороняти – це неправильно.

    Треба все дозволяти, вводити культ легалайзу та вседозволеності. Потрібно дозволити депутатам і їх помічникам:

    • фотографувати через плече смски та переписку журналістів і викладати це на сайт Ради;
    • приставати до журналістів із запитаннями про їх особисте життя, ціну одягу, місця проведення відпусток, відповіді показувати на каналі Рада (заодно рейтинг піднімемо);
    • поширювати в соцмережах чутки про те, хто з журналістів бере заказухи, які відкати, і кого мочитимуть наступного;
    • ловити журналістів у несподіваних місцях типу перед входом до туалету або на шляху на важливу прес-конференцію і 20 хвилин розпитувати про космічні кораблі які бороздять...

    А якщо серйозно – ніяких заборон не буде. А щоб ці спроби не виникали знову і знову – потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила оновлений етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації його порушників. Насправді порушників з факами одиниці, і свобода слова страждати через них не повинна.

    Джерело: блог Ігора Попова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЗМІ Верховна Рада журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ