Чи можна журналістам знімати народних депутатів в Раді без їхньої згоди?
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Розсилка
Потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації порушників
Знову пропонують журналістам заборонити знімати депутатів без їх згоди. Забороняти – це неправильно.
Треба все дозволяти, вводити культ легалайзу та вседозволеності. Потрібно дозволити депутатам і їх помічникам:
- фотографувати через плече смски та переписку журналістів і викладати це на сайт Ради;
- приставати до журналістів із запитаннями про їх особисте життя, ціну одягу, місця проведення відпусток, відповіді показувати на каналі Рада (заодно рейтинг піднімемо);
- поширювати в соцмережах чутки про те, хто з журналістів бере заказухи, які відкати, і кого мочитимуть наступного;
- ловити журналістів у несподіваних місцях типу перед входом до туалету або на шляху на важливу прес-конференцію і 20 хвилин розпитувати про космічні кораблі які бороздять...
А якщо серйозно – ніяких заборон не буде. А щоб ці спроби не виникали знову і знову – потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила оновлений етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації його порушників. Насправді порушників з факами одиниці, і свобода слова страждати через них не повинна.
Джерело: блог Ігора Попова