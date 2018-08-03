Чи можна журналістам знімати народних депутатів в Раді без їхньої згоди?

Ігор Попов Народний депутат України

Ігор Попов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації порушників

Знову пропонують журналістам заборонити знімати депутатів без їх згоди. Забороняти – це неправильно.

Треба все дозволяти, вводити культ легалайзу та вседозволеності. Потрібно дозволити депутатам і їх помічникам:

фотографувати через плече смски та переписку журналістів і викладати це на сайт Ради;

приставати до журналістів із запитаннями про їх особисте життя, ціну одягу, місця проведення відпусток, відповіді показувати на каналі Рада (заодно рейтинг піднімемо);

поширюва ти в соцмережах чутки про те, хто з журналістів бере заказухи, які відкати, і кого мочитимуть наступного;

ловити журналістів у несподіваних місцях типу перед входом до туалету або на шляху на важливу прес-конференцію і 20 хвилин розпитувати про космічні кораблі які бороздять...

А якщо серйозно – ніяких заборон не буде. А щоб ці спроби не виникали знову і знову – потрібна журналістська самоорганізація, яка би розробила оновлений етичний кодекс і сама рекомендувала позбавляти акредитації його порушників. Насправді порушників з факами одиниці, і свобода слова страждати через них не повинна.

Джерело: блог Ігора Попова

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