Головна Думки вголос Ігор Попов
search button user button menu button
Ігор Попов Народний депутат 8 скликання

Трибунал для Росії. Чи зможемо покарати Путіна?

glavcom.ua
Україна наполягає на створенні реального міжнародного трибуналу за зразком трибуналів у Нюрнберзі чи Токіо
фото: EPA

У липні у Гаазі відкрили Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України

Протягом півтора року з лютого 2022 українські правоохоронні органи зареєстрували 136 тисяч проваджень щодо злочинів окупаційної армії на території України.

У частині з цих проваджень уже проведені як слідчі дії, так і судові засідання, з деяких – вироки набули чинності після проходжень всіх передбачених законом апеляційних етапів. Представники Міжнародного кримінального суду займаються зі свого боку документуванням воєнних злочинів на території України, а у справі щодо викрадення українських дітей виписані ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Проте необхідно також дати юридичну оцінку самому рішенню розв’язати війну і почати повномасштабне вторгнення в Україну. Одним із важливих пунктів «формули миру» Зеленського є «Справедливість», яка передбачає створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків. З вересня 2022 року в Україні працює спеціальна робоча група з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Розроблено можливі моделі роботи трибуналу, внаслідок дипломатичних дій було досягнуто ухвалення резолюцій на підтримку ідеї створення трибуналу на рівні Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, низки національних парламентів. У липні 2023 у Гаазі відкрили Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. До координаційної групи уже входять представники 38 країн.

Україна наполягає на створенні реального міжнародного трибуналу за зразком трибуналів у Нюрнберзі чи Токіо. Це дасть можливість обійти проблему функціональних імунітетів для «трійки», згідно з якою не можна притягнути до відповідальності главу держави, керівника уряду та міністра закордонних справ. Створення трибуналу могло б відбутися на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Інший шлях – декларація з боку України й потім підписання іншими країнами як форма міжнародного договору.

Проте низка союзників не погоджується із такою моделлю створення трибуналу і пропонує «гібридний» варіант. В такому випадку трибунал створюється в системі українських судів, із залученням до роботи міжнародних юристів. Для цього є певні застереження. По-перше, Конституція України не передбачає створення такого трибуналу, а вносити зміни до Конституції під час воєнного стану неможливо. Але головне – вирок такого трибуналу буде оголошено «ім’ям України», а не від імені світової спільноти. Якщо судочинство буде заочним, то притягнути до реальної відповідальності винних у злочині агресії буде досить важко.

Опоненти «великого трибуналу» вірогідно мають і політичні мотиви для своєї позиції. Багато західних політиків оцінюють війну в Україні як регіональний двосторонній конфлікт, а не як агресію Російської Федерації проти Європи та світопорядку. Відповідно, свою участь у створенні трибуналу такі політики вважають залученням у війну і тому не бажають такого ризику. Деякі інші політики бояться створення прецеденту – трибуналу власне за злочин агресії. Адже останні такі трибунали працювали майже 80 років тому. Трибунали щодо Камбоджі, Руанди, колишньої Югославії не розглядали власне злочин агресії.

З ухваленням Статуту ООН у 1945 році загроза силою або її застосування були заборонені, за винятком випадків індивідуальної або колективної самооборони. Збройні інтервенції мали застосовуватися лише за рішенням Ради Безпеки ООН, як це було у випадку корейської війни. Щоб не порушувати Статут ООН, багато воєн з того часу не проголошувалися як власне війни, хоча їх учасники й намагалися дотримуватися Женевських конвенцій. Прецедент створення трибуналу лякає окремих учасників тих воєн.

Проблема персональної відповідальності за розв’язання війни дискутувалася у 1918, коли багато британських політиків закликали засудити німецького кайзера. Після дебатів від цієї ідеї відмовилися. Хоча, у 1945 країни-переможці вирішили таки засудити керівників третього рейху та мілітаристської Японії.

На зустрічі у Саудівській Аравії у серпні 2023 року кілька країн виступили з критикою ідеї міжнародного трибуналу щодо російського керівництва. Загалом, опоненти міжнародного трибуналу – це як правило ті політики чи країни, які є прихильниками «корейського варіанту» і заморозки війни.

Як компромісний варіант зараз розглядається модель створення трибуналу в рамках правової системи третьої країни. А після цього резолюцію на його підтримку має проголосувати Генасамблея ООН. Якщо такою країною стануть Нідерланди, то фізично трибунал може працювати в Гаазі. Такий трибунал матиме юрисдикцію розглядати злочин агресії, на відміну від Міжнародного кримінального суду.

До прикладу, у 2012 році був створений трибунал щодо міжнародних злочинів у Чаді в період 1982-1990. Правовою базою для цього трибуналу став договір між Африканським Союзом та Сенегалом. У 2016 році трибунал засудив президента Хабре до довічного ув’язнення.

В будь-якому випадку рішення щодо моделі трибуналу буде більше політичним, а не юридичним. І це рішення – важливий елемент мирного врегулювання в Україні, а також воно має стати запобіжником для можливих нових військових агресій.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін трибунал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два диктатори все ніяк не заспокоються
Навіщо Путін та Лукашенко дратують Польщу
25 липня, 19:01
Путін з барського плеча пообіцяв безкоштовне зерно для шести африканських країн
Саміт «Росія-Африка» провалився. І ось чому
29 липня, 08:50
«Якщо кордон України з Росією не перетвориться на кордон Європейського Союзу і НАТО з Російською Федерацією, то московити будуть здатними легко набігати та відступати»
Війна з Росією має закінчитися в 2023 році. А якщо ні?
2 серпня, 07:20
Наслідки ракетного терору у Дніпрі
Наслідки ракетного теракту у Дніпрі і прогноз Буданова щодо Криму: головне за ніч
29 липня, 07:29
Ніхто точно не знає, яка насправді мета знаходження ПВК «Вагнер» в Білорусі
Тихановська пояснила, навіщо Путіну «вагнерівці» в Білорусі
3 серпня, 10:05
Росія прагне зберегти контроль над окупованими українськими територіями
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
6 серпня, 17:23
Туреччина прагне відродити зернову угоду в «розширеному масштабі» як крок до миру в Україні
Ердоган зробив нову пропозицію для відродження зернової угоди
9 серпня, 14:56
ОАЕ хоче зустрічі Зеленського та Путіна уже восени
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
10 серпня, 09:48
Лукашенко переконує, що Путін великодушно пожалів мирне населення
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
17 серпня, 21:47

Ігор Попов

Трибунал для Росії. Чи зможемо покарати Путіна?
Трибунал для Росії. Чи зможемо покарати Путіна?
Вибори в Україні. Від кого залежить дата їх проведення
Вибори в Україні. Від кого залежить дата їх проведення
Фільтр для колаборантів. Як знайти баланс між національною безпекою та політичними свободами
Фільтр для колаборантів. Як знайти баланс між національною безпекою та політичними свободами
Де чекати на успіхи ЗСУ: прогноз на зиму
Де чекати на успіхи ЗСУ: прогноз на зиму
Росія чекає коли США «втомляться від України»
Росія чекає коли США «втомляться від України»
Росія стала токсичною навіть для країн «Анти-Заходу»
Росія стала токсичною навіть для країн «Анти-Заходу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
29K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
11K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
9115
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
8253
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»
5682
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту