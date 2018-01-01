Дострокові парламентські вибори: чому це можливо?

До осені нові політичні проекти не розкрутяться, тому буде перетасована стара колода

Дострокові парламентські вибори на осінь - це наслідок консенсусу олігархів, змови еліт з метою консервації чинного стану речей. В умовах невизначеності, хто може перемогти на президентських виборах весною 2019 - політичні еліти бояться, що новий президент проведе черговий переділ активів, зачистить політичне поле і їм не буде місця в

Ігор Попов Народний депутат України

Ігор Попов

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Дострокові парламентські вибори

До осені нові політичні проекти не розкрутяться, тому буде перетасована стара колода

Дострокові парламентські вибори на осінь - це наслідок консенсусу олігархів, змови еліт з метою консервації чинного стану речей. В умовах невизначеності, хто може перемогти на президентських виборах весною 2019 - політичні еліти бояться, що новий президент проведе черговий переділ активів, зачистить політичне поле і їм не буде місця в парламентському човні восени 2019-ого. Тому логічне рішення - «зафіксувати політичні дивіденди» станом на осінь 2018-ого, і потім мати виграшні позиції в торгах з наступним президентом.

До осені нові політичні проекти не розкрутяться, тому буде перетасована стара колода.

Корпоративна солідарність навколо «зберегти свої позиції» - на жаль перемагає над шансом створити нові правила гри та трохи розігнати це політичне болото.

Взагалі, винуваті в усьому масони. Рік до виборів, а досі немає сигналу, куди бігти і хто отримає ярлик на царство. Бардак коротше кажучи.

Джерело: блог Ігора Попова

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