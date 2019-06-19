Дострокові вибори: бути чи не бути?
Про розгляд подання в Конституційному суді
Політичні букмекери дають рівні коефіцієнти на позитивне чи негативне рішення Конституційного суду щодо дострокових виборів.
Думки 17 суддів розділилися, і сьогодні не було 10 голосів за жоден з варіантів рішення.
А якщо до 29 червня патова ситуація продовжиться - то провадження закривається. І цей варіант може стати Соломоновим рішенням, а судді підуть умивати руки в Дніпрі...
Джерело: блог Ігора Попова
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