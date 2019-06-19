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    Думки вголос

    Дострокові вибори: бути чи не бути?

    • Ігор Попов

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Дострокові вибори: бути чи не бути?

    Про розгляд подання в Конституційному суді

    Політичні букмекери дають рівні коефіцієнти на позитивне чи негативне рішення Конституційного суду щодо дострокових виборів.

    Думки 17 суддів розділилися, і сьогодні не було 10 голосів за жоден з варіантів рішення.

    А якщо до 29 червня патова ситуація продовжиться - то провадження закривається. І цей варіант може стати Соломоновим рішенням, а судді підуть умивати руки в Дніпрі...

    Джерело: блог Ігора Попова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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