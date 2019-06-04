Як Мауглі пізнавав закони українських політичних джунглів

Ігор Попов Народний депутат України

Ігор Попов

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Вже перші дні керування зграєю показали наявність незрозумілих нюансів

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После того, как Акелла промахнулся, Маугли триумфально возглавил волчью стаю с результатом 73%, и на радостях решил разогнать все руководство джунглей.

Но уже первые дни управления стаей показали наличие непонятных нюансов. Переговоры с соседней тайгой, как оказалось, может проводить только старый Хатхи. В пакете с его согласием пришлось выделить госпастбища многочисленным родственникам старика, обладающим слоновьими аппетитами. Потом оказалось, что в нашем лесу нельзя даже простые бюллетени напечатать без одобрения Балу. Медведь конечно рад помочь, но просит пристроить в список пару десятков смышлёных бандерлогов с хорошей родословной.

Великий Каа вообще звонит каждый час и намекает, что солнце тут светит только по его приказу, и если не хочешь потерять освещение - надо поставить по шакалу на кассу возле каждого корыта.

Мудрая Багира на всякий случай договорилась об ужине с Шерханом, по поводу шкуры неубитого медведя.

Так Маугли познавал законы джунглей.

Джерело: блог Ігора Попова

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