Як Мауглі пізнавав закони українських політичних джунглів
Вже перші дні керування зграєю показали наявність незрозумілих нюансів
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После того, как Акелла промахнулся, Маугли триумфально возглавил волчью стаю с результатом 73%, и на радостях решил разогнать все руководство джунглей.
Но уже первые дни управления стаей показали наличие непонятных нюансов. Переговоры с соседней тайгой, как оказалось, может проводить только старый Хатхи. В пакете с его согласием пришлось выделить госпастбища многочисленным родственникам старика, обладающим слоновьими аппетитами. Потом оказалось, что в нашем лесу нельзя даже простые бюллетени напечатать без одобрения Балу. Медведь конечно рад помочь, но просит пристроить в список пару десятков смышлёных бандерлогов с хорошей родословной.
Великий Каа вообще звонит каждый час и намекает, что солнце тут светит только по его приказу, и если не хочешь потерять освещение - надо поставить по шакалу на кассу возле каждого корыта.
Мудрая Багира на всякий случай договорилась об ужине с Шерханом, по поводу шкуры неубитого медведя.
Так Маугли познавал законы джунглей.
Джерело: блог Ігора Попова