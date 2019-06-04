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    Думки вголос

    Як Мауглі пізнавав закони українських політичних джунглів

    • Ігор Попов

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Як Мауглі пізнавав закони українських політичних джунглів

    Вже перші дні керування зграєю показали наявність незрозумілих нюансів

    Мовою оригіналу

    После того, как Акелла промахнулся, Маугли триумфально возглавил волчью стаю с результатом 73%, и на радостях решил разогнать все руководство джунглей.

    Но уже первые дни управления стаей показали наличие непонятных нюансов. Переговоры с соседней тайгой, как оказалось, может проводить только старый Хатхи. В пакете с его согласием пришлось выделить госпастбища многочисленным родственникам старика, обладающим слоновьими аппетитами. Потом оказалось, что в нашем лесу нельзя даже простые бюллетени напечатать без одобрения Балу. Медведь конечно рад помочь, но просит пристроить в список пару десятков смышлёных бандерлогов с хорошей родословной.

    Великий Каа вообще звонит каждый час и намекает, что солнце тут светит только по его приказу, и если не хочешь потерять освещение - надо поставить по шакалу на кассу возле каждого корыта.

    Мудрая Багира на всякий случай договорилась об ужине с Шерханом, по поводу шкуры неубитого медведя.

    Так Маугли познавал законы джунглей.

    Джерело: блог Ігора Попова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    законы переговоры
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