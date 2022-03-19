Російсько-українська війна: Москва починає втрачати свої впливи по всьому світу

РФ більше не зможе фінансувати не тільки владу Башара Асада і Ніколаса Мадуро, а й інші подібні режими по всьому світу

Російсько-українська війна вже відбивається на російських сферах впливу в інших частинах світу, включаючи Сирію, країни Близького Сходу, Африку і Латинську Америку.

Путін в усьому намагався наслідувати Радянський Союз, тому розширення сфер впливу Російської Федерації по всьому світу було основною «фішкою» Москви на міжнародному напрямку.

Необхідно визнати, що геополітична гра Росії на Близькому Сході до цього часу принесла Кремлю певні дивіденди. Російська Федерація хоча і не спромоглася відновити свій вплив в цьому вибухонебезпечному регіоні в повному обсязі до того рівня, який мав СРСР, однак утримання при владі сирійського диктатора Башара Асада, є беззаперечним успіхом путінського режиму.

Не говорячи вже про ще одного клієнта Москви – венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який без великої допомоги РФ давно був би відсторонений демократичними силами у Венесуелі від влади.

Можна сказати, що після російсько-української війни ситуація з клієнтами Росії по всьому світу може різко змінитися. РФ, яка перебуває під жорсткими санкціями Сполучених Штатів і колективного Заходу, більше не зможе фінансувати не тільки владу Башара Асада і Ніколаса Мадуро, а й інші подібні режими по всьому світу.

Але якщо у Ніколаса Мадуро є невеликий шанс хоч трохи продовжити своє правління, зараз у Каракаса з’явилася можливість відновити свої поставки нафти до Америки за певних умов, то у диктатора Башара Асада ситуація є значно гіршою. Росія вже не буде здатна підтримувати його режим в таких обсягах, як це було раніше, бо на це у Кремля грошей вже немає.

А якщо Путіну вдасться заманити на війну в Україні 40 тисяч сирійський найманців, пообіцявши їм фантастичну оплату для Сирії в 3 тисячі доларів на місяць, то це може критично послабити владу Асада. Бо в такому разі повстанці будуть здатні відбити провінції, які сирійському диктатору вдалося за допомогою Росії знову взяти під свій контроль.

Знаючи якими завищеними є геополітичні амбіції Путіна, не важко передбачити те, що Російській Федерації може вдатися якимсь чином переправити цих сирійських найманців в Україну.

Очевидно, що якщо навіть ці сирійські угрупування таки потраплять до України, то жодного перелому в російсько-українській війні зробити не зможуть. Єдине, про що їх не повідомив Путін, ніяких 3 тисяч доларів оплати вони ніколи ні від кого не отримають. Бо назавжди залишаться в українській землі. Але в Москві їм цього говорити не хочуть.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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