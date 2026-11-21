Крах Радянського Союзу наприкінці 1991 року відкрив перед Європою та світом історичне вікно можливостей. Завершення Холодної війни, падіння комуністичної системи, демонтаж біполярної моделі міжнародних відносин і проголошення Російською Федерацією курсу на демократичні перетворення створили враження, що Європейський континент остаточно виходить із тривалої епохи геополітичного протистояння.

В зв’язку з цим у західних політичних еліт сформувалося хибне переконання, що Росія, попри масштабні внутрішні суперечності, поступово інтегруватиметься в міжнародний демократичний порядок, а колишнє імперське мислення московитів втратить політичну актуальність.

Однак ця стратегічна оптимістична модель виявилася повністю помилковою. Російський реваншизм не виник раптово внаслідок приходу до влади Владіміра Путіна. Він мав глибше історичне, політичне та інституційне підґрунтя, а його передумови були помітні задовго до того, як Росія перейшла до відкритого силового перегляду європейського порядку безпеки. І головна помилка Заходу тут полягала не стільки у відсутності інформації про потенційні загрози, скільки в неправильному тлумаченні цієї інформації.

Західні розвідувальні служби, дипломатичні установи, аналітичні центри та університетські дослідницькі структури не були позбавлені можливості спостерігати за процесами, що відбувалися в пострадянській Росії.

Проблема полягала в тому, що значна частина політичного істеблішменту інтерпретувала російську внутрішню трансформацію крізь призму власних очікувань, а не історичного досвіду самої Росії. Захід фактично ототожнив формальний демонтаж радянської державної системи з остаточним викоріненням імперської політичної культури.

Проте зміна державного прапора, економічної моделі та офіційної ідеології ще не означає фундаментальної трансформації політичних уявлень про владу, безпеку, суверенітет сусідніх держав і допустимі межі застосування сили.

Особливо небезпечним виявилося недооцінювання спадкоємності російських державних інституцій. Після розпаду Радянського Союзу Російська Федерація успадкувала не лише більшу частину військового потенціалу, ядерний арсенал і міжнародно-правовий статус держави правонаступника СССР, а й потужний апарат спецслужб, військово-промисловий комплекс, дипломатичну інфраструктуру та політичні мережі, сформовані в умовах імперського й тоталітарного управління.

Демократичні інститути початку 1990-х років не змогли повністю підпорядкувати ці структури принципам цивільного контролю, політичної підзвітності та верховенства права. Відтак трансформація Росії відбувалася суперечливо: ринкова економіка розвивалася поряд із концентрацією політичного впливу старих адміністративних і силових мереж, а демократична риторика співіснувала з практиками персоналізованого управління.

Важливу роль тут відіграла й політична атмосфера перших років після завершення Холодної війни. На Заході домінувала концепція ліберального тріумфалізму, відповідно до якої перемога західної моделі суспільного розвитку означала поступове поширення демократії, ринкової економіки та міжнародної співпраці.

Тоді в західному інтелектуальному середовищі Росію дедалі частіше розглядали не як потенційного геополітичного конкурента, а як державу, що переживає складний, але закономірний перехід до нової політичної реальності.

При цьому недостатньо враховувався той факт, що російське суспільство не пройшло повноцінного процесу критичного переосмислення радянського тоталітарного спадку, а політична відповідальність за злочини комуністичного режиму так і не стала фундаментом нової державної ідентичності. Імперська традиція не була демонтована разом із радянськими символами. Вона трансформувалася, пристосовуючись до нових історичних умов.

Додатковим чинником стратегічного самообману стала персоналізація західного сприйняття російської політики. На початку 1990-х років значна частина західних політиків пов’язувала перспективи демократизації Росії з конкретними політичними постатями, передусім із Борісом Єльциним та його оточенням.

Російську політичну систему часто оцінювали через готовність її керівництва до співпраці із Заходом, а не через реальний стан демократичних інституцій, незалежність судової влади, свободу засобів масової інформації та підконтрольність силових структур суспільству.

Підтримка окремих реформаторських ініціатив поступово перетворювалася на політичну довіру до російської держави загалом. Водночас західні столиці не завжди належним чином реагували на згортання демократичних процесів, посилення президентської влади та застосування сили у внутрішньополітичній боротьбі в самій Росії.

Особливо показовим став період приходу до влади Путіна. Його політичний образ на початку президентства значною мірою сприймався крізь призму прагматизму, адміністративної ефективності та готовності до співпраці у сфері міжнародної безпеки.

Після терористичних атак 11 вересня 2001 року Москва і Вашингтон навіть отримали додаткові можливості для стратегічного зближення на ґрунті боротьби з міжнародним тероризмом. Росія підтримала низку американських ініціатив, а західні політичні кола розраховували, що співпраця поступово створить спільні інтереси, здатні переважити історичні суперечності.

Проте за фасадом прагматичного партнерства відбувалося системне посилення президентської вертикалі, обмеження політичної конкуренції, встановлення контролю над основними загальнонаціональними телеканалами та зміцнення позицій вихідців із радянських спецслужб.

Відтак Росія поступово перетворювалася на персоналістську тоталітарну систему, яка використовувала економічне відновлення та енергетичні доходи для зміцнення державного апарату й відновлення своїх зовнішньополітичних амбіцій.

Не можна категорично стверджувати, що Захід узагалі не помічав небезпечних тенденцій. Вони були очевидними для багатьох дослідників, дипломатів і політиків, однак не стали визначальними для формування загальної стратегії.

Мюнхенська промова Володимира Путіна 2007 року позначила відверті претензії Кремля до світового порядку та розширення НАТО, проте Захід сприйняв її лише як жорстку риторику. Навіть російсько-грузинська війна 2008 року та визнання Росією незалежності Абхазії й Південної Осетії не змусили західні держави фундаментально змінити свою стратегію – після короткого загострення вони повернулися до прагматичної співпраці з Москвою. Водночас рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року виявилося суперечливим, оскільки Альянс пообіцяв Україні та Грузії майбутнє членство, але не надав Плану дій і чітких часових рамок.

У результаті виникла стратегічно небезпечна невизначеність: Москва отримала сигнал, що євроатлантична інтеграція України та Грузії залишається політично можливою, але самі держави не отримали гарантій колективної оборони.

Це рішення було наслідком внутрішніх розбіжностей між союзниками, різного розуміння російської загрози та небажання частини європейських урядів загострювати відносини з Москвою.

Окремої уваги заслуговує економічний чинник, який став одним із головних інструментів західної політики щодо Росії. Упродовж тривалого часу в європейських столицях домінувало переконання, що економічна взаємозалежність здатна створити додаткові запобіжники проти військової агресії.

Особливо виразно ця логіка проявилася в німецькій концепції – «зміни через торгівлю». Її прихильники виходили з того, що розширення економічних зв’язків, енергетичного партнерства, інвестицій та технологічного обміну поступово сприятиме модернізації Росії, формуванню зацікавлених у стабільності суспільних груп і пом’якшенню зовнішньої політики Кремля.

Та ця концепція містила фундаментальну помилку: вона виходила з припущення, що економічна раціональність автоматично переважатиме політичні та ідеологічні мотиви тоталітарного керівництва Росії.

Насправді ж енергетична взаємозалежність поступово перетворювалася на джерело стратегічної вразливості самої Європи. Російський газ, нафта та інші енергетичні ресурси забезпечували Москві не лише валютні надходження для фінансування державного бюджету, військово-промислового комплексу й силового апарату, а й додаткові важелі політичного впливу на окремі європейські держави.

Таким чином Кремль отримував можливість використовувати економічні зв’язки не тільки для отримання надприбутків, а й для формування залежностей, які у кризовий момент могли обмежувати свободу політичних рішень його партнерів.

Європейські уряди часто оцінювали співпрацю з Росією в категоріях комерційної доцільності, недостатньо враховуючи її військово-політичний вимір. У результаті економічна інтеграція не стала гарантією миру з Московією, а створила додаткові можливості для російського політичного шантажу.

Критично важливою була й недооцінка геополітичного значення України. Для Кремля Україна ніколи не була звичайною сусідньою державою. Її незалежність, успішне державотворення та поступове зближення з європейськими інституціями створювали принципово нову політичну реальність на пострадянському просторі.

Самостійна Україна означала не лише втрату Москвою контролю над важливим географічним, економічним і військово-стратегічним простором, а й появу альтернативного прикладу політичного розвитку для інших пострадянських суспільств.

Демократична та європейська Україна ставила під сумнів кремлівську тезу про природність російського політичного домінування в регіоні. З цієї причини український суверенітет поступово перетворився на один із центральних елементів конфлікту між російською неоімперською політикою та європейським принципом права держав самостійно визначати власне майбутнє.

Революція Гідності 2013–2014 років стала переломним моментом, після якого приховані суперечності переросли у відкриту війну. Відмова України від політичного курсу, нав’язаного тодішнім керівництвом під тиском Москви, продемонструвала неспроможність Кремля контролювати український політичний процес звичними методами.

Відповіддю стала окупація Криму, його незаконна анексія та розпалювання збройного конфлікту на Донбасі. Захід запровадив санкції, надав Україні політичну підтримку та засудив порушення міжнародного права, однак не зміг сформувати таку систему стримування, яка позбавила б російське керівництво можливості продовжувати агресивну політику.

Політична проблема полягала також у фрагментованості самого Заходу. Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та інші європейські держави не мали однакового бачення загрози з боку Росії.

Для Вашингтона Москва залишалася важливим чинником глобального балансу сил, ядерної стабільності та міжнародної безпеки. Для частини європейських держав вона була насамперед торговельним партнером і постачальником енергоносіїв. Однак для держав Центральної та Східної Європи Росія зберігала значення безпосередньої військово-політичної загрози, сформованої історичним досвідом радянського домінування.

Ці відмінності у сприйнятті загроз перешкоджали виробленню єдиної довгострокової політики. Кремль, своєю чергою, отримував можливість використовувати розбіжності між союзниками, підтримувати окремі політичні та економічні контакти й домагатися послаблення спільної реакції на власні дії.

Розпочате повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року остаточно продемонструвало масштаб стратегічних прорахунків західної політики попередніх десятиліть.

Виявилося, що дипломатичні домовленості, економічна взаємозалежність, міжнародні організації та навіть загроза масштабних санкцій не стали достатнім стримувальним механізмом для держави, керівництво якої поставило ревізію міжнародного порядку вище за економічне благополуччя власного населення

Російська агресія засвідчила, що Кремль розглядав Україну не просто як об’єкт зовнішньополітичного впливу, а як державу, право якої на незалежний політичний вибір він принципово не визнавав. Відповідно, західні припущення про можливість досягнення довгострокової стабільності через компроміс з Москвою виявилися неспроможними врахувати саму природу російських геополітичних претензій.

Йшлося про складне поєднання ідеологічних очікувань, економічних інтересів, внутрішньополітичних обмежень, різного історичного досвіду європейських держав і небажання повертатися до логіки великого військового протистояння.

Після десятиліть Холодної війни західні суспільства прагнули отримати так звані дивіденди миру, скоротити оборонні витрати та спрямувати ресурси на економічний розвиток. Політичні лідери були зацікавлені в демонстрації результативності дипломатії, а не у формуванні нового образу Росії як потенційного противника. За таких умов попередження про можливість масштабного російського реваншизму часто поступалися місцем прагматичним аргументам на користь продовження співпраці.

Геополітичний реванш Росії не був непередбачуваним історичним явищем. Його передумови формувалися протягом усього пострадянського періоду: у збереженні імперських уявлень про сфери впливу, неподоланій спадщині радянських силових структур, концентрації політичної влади, поступовому демонтажі демократичних інститутів, відновленні військового потенціалу та прагненні Кремля повернути Росії статус одного з центрів глобального перерозподілу сили. Захід мав достатньо підстав для критичнішого аналізу цих процесів, але тривалий час не перетворював наявні знання на послідовну політичну стратегію.

Недооцінка Заходом реваншистських намірів Кремля доводить, що архітектура міжнародної безпеки є недієздатною, якщо вона базується тільки на очікуванні економічної доцільності дій держав та мирної трансформації недемократичних систем.

Економічна взаємозалежність може бути інструментом співпраці, але не замінює військового стримування, політичної солідарності та дієвих міжнародних гарантій. Дипломатія може знижувати напруженість, але вона втрачає ефективність, коли одна зі сторін використовує переговорний процес для підготовки нового етапу агресії. А міжнародні інституції залишаються вразливими, якщо їхні механізми реагування залежать від політичної волі держав, які не готові нести витрати заради захисту спільних принципів.

Для України ця проблема має не лише історичне, а й безпосереднє стратегічне значення. Український досвід довів, що безпека держави не може ґрунтуватися на добрій волі сусідньої країни, економічній взаємозалежності або декларативних запевненнях міжнародних партнерів.

Вона потребує власної оборонної спроможності, технологічної незалежності в критичних секторах, стійких міжнародних союзів та реальних механізмів колективного реагування на агресію. Водночас майбутня стабільність Європи неможлива без поваги до українського суверенітету та без усунення можливості для Москви відновлювати політичний контроль над сусідніми державами силовими методами.

Зрештою, головна проблема Заходу полягала не в тому, що він не передбачив можливість російського реваншу. Проблема полягала в тому, що він надто довго не хотів визнавати цю можливість визначальним чинником власного стратегічного планування.

Хоча західні розвідувальні та аналітичні структури фіксували небезпечні тенденції, але політичні рішення формувалися під впливом економічної вигоди, короткострокових інтересів і віри в незворотність постхолодновоєнного порядку. Історія російської агресії стала переконливим свідченням того, що недооцінена загроза не зникає сама собою.

Росія накопичувала ресурси, перевіряла межі допустимого, вивчала слабкості міжнародної системи та зрештою перейшла від політичного тиску до застосування сили. Саме тому майбутня європейська безпека має будуватися не на ілюзіях щодо трансформації агресивних намірів Москви, а на реалістичному розумінні балансу сил, здатності до стримування та безумовному захисті міжнародного права.