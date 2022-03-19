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    У Києві жінка під час обстрілу прикрила одномісячну доньку своїм тілом

    Родину доставили у дитячу лікарню &laquo;Охматдит&raquo; - У Києві жінка під час обстрілу прикрила одномісячну доньку своїм тілом
    Родину доставили у дитячу лікарню «Охматдит»
    фото: Unicef Ukraine/Facebook

    Матір отримала численні осколкові поранення

    Під час обстрілу у Києві мати прикрила своїм тілом одномісячну доньку, таким чином врятувавши її. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Unicef Ukraine.

    Сама жінка отримала численні осколкові поранення, а дитина залишилася неушкодженою. Родину доставили у дитячу лікарню «Охматдит», де батьків дитини прооперували.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 18 березня, російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. Жертв немає.

    У Київській міській прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу постраждали десятки будинків мирних мешканців. Також було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

    За даними слідства, 18 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, вдруге за добу обстріляли з важкої артилерії територію Святошинського району столиці, а саме житлових кварталів.

    Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілі, торгівельне приміщення.

    Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. За попередніми даними, жертв немає. Інформація щодо постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюються.

    17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. В Офісі генпрокурора повідомили, що в результаті ракетного обстрілу загинула одна людина, троє постраждали, зокрема дитина.

    Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил РФ брати участь у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Охматдит Facebook жінка окупація час #stoprussia
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    У Києві жінка під час обстрілу прикрила одномісячну доньку своїм тілом