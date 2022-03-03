Архієреї і віряни Московського патріархату мають попросити прощення за роки брехні

УПЦ МП підігравала «русскому міру»

Ми напередодні Прощеної неділі і я пропоную архієреям, священикам і вірянам УПЦ МП знайти в собі сили і прийти в храми ПЦУ цієї неділі разом зі своїми вірними, щоб щиро попросити прощення про роки брехні про неканонічність і безблагодатність, за несвідоме підігравання «русскому міру», за мову ворожнечі, якою наповнені інформаційні ресурси і проповіді в МП.

І почути у відповідь «Бог простить і ми прощаємо, простіть і нас».

Саме про такий спосіб примирення юрисдикцій говорив восени минулого року о. Микола Денисенко (посилання на пропозиції, що мають бути з огляду на війну, в першому коментарі).

P.S. На територіях, де точиться війна, це треба робити так, щоб не наражати людей на небезпеки (можливо лише онлайн) але максимально публічно.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.