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    Думки вголос

    Архієреї і віряни Московського патріархату мають попросити прощення за роки брехні

    Архієреї і віряни Московського патріархату мають попросити прощення за роки брехні

    УПЦ МП підігравала «русскому міру»

    Ми напередодні Прощеної неділі і я пропоную архієреям, священикам і вірянам УПЦ МП знайти в собі сили і прийти в храми ПЦУ цієї неділі разом зі своїми вірними, щоб щиро попросити прощення про роки брехні про неканонічність і безблагодатність, за несвідоме підігравання «русскому міру», за мову ворожнечі, якою наповнені інформаційні ресурси і проповіді в МП.

    І почути у відповідь «Бог простить і ми прощаємо, простіть і нас».

    Саме про такий спосіб примирення юрисдикцій говорив восени минулого року о. Микола Денисенко (посилання на пропозиції, що мають бути з огляду на війну, в першому коментарі).

    P.S. На територіях, де точиться війна, це треба робити так, щоб не наражати людей на небезпеки (можливо лише онлайн) але максимально публічно.

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    Теги: Російська православна церква в Україні релігія
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    Архієреї і віряни Московського патріархату мають попросити прощення за роки брехні