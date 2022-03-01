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    Думки вголос

    Московська церква в Україні проти Кирила? Ні, це повна ілюзія!

    Чи насправді у московської церкви в Україні сталося&nbsp;прозріння? - Московська церква в Україні проти Кирила? Ні, це повна ілюзія!
    Чи насправді у московської церкви в Україні сталося прозріння?

    Необхідно скликати новий обʼєднавчий собор

    Зараз пішла хвиля відмов від поминання патріарха Кирила. Якщо у духовенства, що підписує відповідні звернення, є надія, що поминання лише митрополита Онуфрія щось таке зробить з їх канонічним звʼязком з патріархом, то це повна ілюзія. Не варто обманювати себе і людей: допоки митрополит Онуфрій поминає патріарха Кирила, всі поминаючі Онуфрія – у канонічному підпорядкуванні у Кирила. Це ази канонічного права.

    Я розумію, що багато хто боїться вступити у канонічне спілкування з ПЦУ, тому що різні малограмотні данилевичі розповідали їм казки про «розкол», «безблагодатність» тощо. Відкиньте цю маєчню. Єдиний канонічний шлях – це повернення до повноцінного спілкування зі світовим Православʼям, включно з Константинопольским, Александрійським і всіма іншими Церквами, разом з ПЦУ. Альтернатива цьому – й далі перетворюватися на секту, тепер вже небезпечну для життя людей.

    Шляхи до повернення у таке спілкування можна обговорювати. Моя пропозиція – скликати новий обʼєднавчий собор, як тільки обставини це дозволять. Тільки цього разу не дайте вашим єпископам бути заляканими або підкупленими. Вони вже змарнували один шанс обʼєднати українське Православʼя. Іншого шансу в нас може не бути.

    Читайте також: Геть від Москви! Духовенство УПЦ МП повстало

    Джерело: блог Кирила Говоруна

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    Теги: церква війна релігія Митрополит Онуфрій
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    Московська церква в Україні проти Кирила? Ні, це повна ілюзія!