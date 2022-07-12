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    Думки вголос

    Росія створює «добровольчі батальйони». Чому це добре для нас

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

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    В армії РФ досі вистачає живої сили - Росія створює «добровольчі батальйони». Чому це добре для нас
    В армії РФ досі вистачає живої сили
    фото з відкритих джерел

    Кремль навіть не приховує, що людей використовуватимуть, як гарматне м'ясо

    Мовою оригіналу

    В военно-политическом руководстве РФ таки решились на формирование и использование непосредственно в боях, так называемых «добровольческих национальных батальонов»... В Башкирии, Татарстане, Якутии, на Урале и Северном Кавказе и ряде других регионов формируются и готовятся «добровольческие батальоны» (в среднем по 450-500 человек) для последующей отправки на «борьбу с фашистами» в Украину. Самое интересное, что всех их планируют использовать исключительно в качествве штурмовой пехоты. Т.е. априори подразумевается, что потери среди этих «добровольцев» будут значительные...

    Всех этих «пассионариев» интенсивно натаскивают и уже начинают перебрасывать в зону боевых действий. Лично у меня даже и тени сомнения нет в том, что Кремль таким образом стремится «убить сразу 2-х зайцев». И «дыры» с комплектованием на фронте закрыть (7-8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает) и заодно избавится от «слишком беспокойных активистов» из «национальных регионов», которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооружённого сопротивления Кремлю...

    На первый взгляд, такое решение Кремля кажется дальновидным... но только на первый. Ибо после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп, у этих «нац-добровольцев» явно поубавится запала и мотивировки «искать нацистов» в Украине. Зато явно прибавится желания вернуться домой... желательно целыми и невредимыми.

    И в такой ситуации проблема «отказников» например из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими «ванями», покажется явно незначительной в сравнении с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованых преимущественно тувинцами, адыгейцами или же там татарами с дагестанцами.

    Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию «человеческого ресурса», всё это может в конечном итоге закончится достаточно плачевно.

    Джерело: блог Костянтина Машовця

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    Теги: росія окупанти війна добровольці Україна окупація #stoprussia
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    Росія створює «добровольчі батальйони». Чому це добре для нас