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    Думки вголос

    Вартість війни для України, Росії та НАТО

    Війна&nbsp;&ndash; це дуже дорого для кожної зі сторін - Вартість війни для України, Росії та НАТО
    Війна – це дуже дорого для кожної зі сторін
    фото: ЗСУ

    Кремль витрачає на війну у шість разів більше за нас

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    У рашистов стандартным стало утверждение, что они, мол, воюют не с Украиной, которую бы смяли, не заметив, а со всем блоком НАТО. Разумеется, это пропагандистская туфта, призванная оправдать отсутствие Киева за два дня и Львова за две недели.

    Но «туфта» – это оценочное, эмоциональное суждение. Давайте, как на Привозе, приценимся к цифрам (все они в открытом доступе, желающим проверить – Гугль в помощь). Заодно получим представление о размерах и, соответственно, значимости для нас военной помощи Запада.

    Итак, Украина тратит на войну около 1 млрд долларов в месяц. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.

    Военный бюджет Украины на этот год – $12 млрд. То есть, наши затраты ровно столько, сколько планировалось. Тратили бы больше, но денег просто нет, потому что из-за войны поступления в украинский бюджет упали катастрофически.

    США помогают нам вооружением, боеприпасами и прочим на $2,5 млрд в месяц, эта цифра пока стабильна, как популярность комиксов Марвел. Остальные наши союзники добавляют еще $1,5 млрд. Совокупно Украина ежемесячно тратит на войну около 5 млрд $.

    В то же время Россия в начале вторжения вбухивала до $2 млрд в день

    В день, не в месяц! Сейчас эта цифра упала до 1 млрд в день. Но это, увы, не потому, что РФ испытает трудности с оплатой своей агрессии в результате санкций. Против нас не стало меньше оружия и всего того, чем недоимперия пытается уничтожить Украину и как можно больше ее граждан. Просто сейчас рашисты вынуждены использовать старую военную технику, а она существенно дешевле.

    В месяц затраты рашистов получаются примерно $30 млрд. В шесть раз больше, чем затраты Украины вместе с союзниками! Вот откуда «огненный вал» из снарядов, мин, ракет, которым рашисты заваливают позиции ВСУ и наши города. Вот наглядное подтверждение героизма наших воинов, успешно сражающихся против многократно превосходящего по вооружению и ресурсам агрессора.

    Военный бюджет РФ на этот год составляет $193 млрд в год, соответственно, около $16 млрд в месяц. То есть, Кремль сжигает в войне почти вдвое больше, чем предусмотрено даже его раздутыми милитаристскими планами.

    Суммарный годовой военный бюджет стран, входящих в НАТО – 1 триллион долларов, это $83 млрд в месяц

    Чтобы сравняться с затратами РФ и чтобы у дерьмовещателей Кремля появились хотя бы такие основания утверждать, что они воюют с НАТО, помощь от этого блока Украине должна составлять чуть меньше 40% от его совокупных военных ассигнований. А на сегодня она лишь 6%.

    Вот такие реалии.

    Еще и не начинали, говоришь? Ну-ну… У рашистов скоро штаны от натуги лопнут. Не по швам, а поперек. И все представляют, какой передом на фронтах произойдет, если помощь Украине увеличится хотя бы вдвое – мизер для НАТО и даже для отдельно США. Но пока нам приходится побеждать не числом, а умением и волей.

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти США НАТО бюджет війна Україна окупація #stoprussia
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    Вартість війни для України, Росії та НАТО