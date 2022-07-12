Суд заборонив діяльність чергової проросійської партії

В Україні заборонено Робітничу партію

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність Робітничої партії України, яку Мін’юст вважає проросійською. Про це повідомляє «Чесно».

Майно Робітничої партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, буде передане державі. Але саме рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді. Розгляд цієї справи відбувся з третьої спроби. Спершу відповідне засідання мало відбутися 23 червня, але його перенесли на 5 липня. Але і тоді розгляд провадження перенесли – тепер уже на 12 липня.

З 2015 року керівництво партії намагалося внести зміни до статуту політсили й прибрати марксистсько-ленінські формулювання. Але Мін’юст повернув документи на доопрацювання і таким чином, доки не були погоджені виправлення, діяльність партії була заблокована.

Партія заснована у квітні 2012 року. У 2015 році проти очільника партії Олександра Бондарчука порушили кримінальну справу. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публікацію у газеті «Робочий клас» де він був головним редактором. Бондарчук був заарештований і певний час перебував у СІЗО.

Таким чином, під судову заборону вже потрапили 16 проросійських політичних партій.

Першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок». 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти». 15 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

Вчора восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив «Партію Шарія».



