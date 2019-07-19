Торгівля людьми: хто керує обміном полоненими на Донбасі

Про врегулювання ситуації в Україні Москва домовляється сама з собою

Обмін заручниками може виявитися одним з елементів стратегії Росії з повернення Донбасу в Україну на власних умовах. Згадаймо про те, що буквально напередодні один з українських політиків, чия політична сила фактично афілійована з Кремлем, представив в Європарламенті свій мирний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Тому, якщо така домовленість дійсно була досягнута, і вона буде реалізована, то вона ніяк не могла відбутися без вказівки з Москви. Адже ми всі прекрасно розуміємо, хто насправді керує «ДНР» і «ЛНР». Тобто, ми бачимо піар-акцію, з боку керованих Кремлем політичних сил .

Проте була інформація про те, що домовленість була анонсована, але в Москві вперлися. Тоді це ще раз свідчить про те, що Кремль використовує полонених, як важіль впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Якщо нинішня українська влада згодна з тим, що питання припинення війни та повернення заручників використовуються для маніпуляцій і піару проросійських сил, то це перетворюється в проблему для всієї держави. Якщо ж не згодна, то я б запропонував прибрати з цього процесу політичні партії, які називають себе українськими, але насправді є філією Кремля.

Інакше тоді можна викрутити руки всій країні. Сьогодні вони вимагають за допомогою заручників виконання мирного плану на власних умовах, а потім вимагатимуть щось іще. Це одна з форм гібридної агресії, при якій Москва домовляється про розв'язання ситуації в Україні сама з собою.

Джерело: Апостроф

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