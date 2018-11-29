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    Думки вголос

    Російська військова агресія щодо України була неминучою

    • Ольга Мусафірова

      Журналіст

    • Розсилка
    Росія захопила три українських кораблі - Російська військова агресія щодо України була неминучою
    Росія захопила три українських кораблі

    Росія і раніше вела себе неадекватно на Азовському морі

    Мовою оригіналу

    Вот этот азарт - «Дави их, дави!» - и мат загонщиков, которые не позволят добыче уйти (известное видео тарана украинского военного судна российскими пограничниками в Азовском море) - копия, только в другом масштабе, того, что произошло на Азове в июле 2013 года. Майданом еще и не пахло. «Киевской хунтой» - тем более. Были мир, дружба, Янукович.

    Я тогда писала об истории с четырьмя рыбаками, которые утонули, порезанные винтами, после тарана их баркаса скоростным катером «Мангуст». А одного, раненного, ФСБ-шники - ака- погранцы подняли на борт и утащили в Ейск - судить за незаконное пересечение государственной границы.

    Видела кладбище в селе Безыменное Новоазовского района (сейчас на оккупированной территории) где полно могил тех, кого забрало море подобным образом. Мне рассказывали о десятках случаев. Выжившие попадали в плен, семьи должны были платить выкуп за освобождение: продавать дом, машину, лодку... Так жили годы и годы. Можно сказать, почти привыкли. Куда и кому жаловаться? Наверху все схвачено.

    Российская военная агрессия по отношению к Украине была неизбежна.

    Джерело: блог Ольги Мусафірової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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