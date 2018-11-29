Російська військова агресія щодо України була неминучою

Росія захопила три українських кораблі

Росія і раніше вела себе неадекватно на Азовському морі

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Вот этот азарт - «Дави их, дави!» - и мат загонщиков, которые не позволят добыче уйти (известное видео тарана украинского военного судна российскими пограничниками в Азовском море) - копия, только в другом масштабе, того, что произошло на Азове в июле 2013 года. Майданом еще и не пахло. «Киевской хунтой» - тем более. Были мир, дружба, Янукович.

Я тогда писала об истории с четырьмя рыбаками, которые утонули, порезанные винтами, после тарана их баркаса скоростным катером «Мангуст». А одного, раненного, ФСБ-шники - ака- погранцы подняли на борт и утащили в Ейск - судить за незаконное пересечение государственной границы.

Видела кладбище в селе Безыменное Новоазовского района (сейчас на оккупированной территории) где полно могил тех, кого забрало море подобным образом. Мне рассказывали о десятках случаев. Выжившие попадали в плен, семьи должны были платить выкуп за освобождение: продавать дом, машину, лодку... Так жили годы и годы. Можно сказать, почти привыкли. Куда и кому жаловаться? Наверху все схвачено.

Российская военная агрессия по отношению к Украине была неизбежна.

Джерело: блог Ольги Мусафірової

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