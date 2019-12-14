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    Думки вголос

    У добровольці йшли люди і з трьома судимостями, і з трьома вищими освітами ...

    • Ольга Мусафірова

      Журналіст

    • Розсилка
    У добровольці йшли люди і з трьома судимостями, і з трьома вищими освітами ...

    Те саме можна і про волонтерів сказати

    Мовою оригіналу
    ... «Вот интересно бы посмотреть на недвижимость, авто и прочее, купленное топ-волонтерами за время войны!»,- мечтает в ФБ некий гражданин, и в ответ получает немало согласных злорадных реплик: «Да! Да! Никогда мы всей правды не узнаем!»
    Почему-то уверена: гражданин этот ни гривны не дал ни на армию, ни на госпитали даже в 2014-м, благоразумно рассудив, что и так дураков блаженных хватает, а если война покатится по Украине дальше, то деньги на спасение жизни понадобятся ему самому. Ну и тезис «Воруют все. Не ворует тот, кому совсем нечего украсть» врезан в советскую подкорку, напоминает о себе при каждом удобном случае.
    Не вспомню, к собственному стыду, кто из коллег в 2014-м написал очень точный текст, где была фраза (не дословно): «В добровольцы шли люди и с тремя судимостями, и с тремя высшими образованиями....» То же можно и о волонтерах сказать.
    По мере того, как война на Донбассе гаснет, затухает, становится очаговой, если, конечно, считать войной только боевые действия и такие же потери, а не травмированное сознание многих, и близко не находившихся там, правдивые и вымышленные истории о страшном, низком, подлом станут проникать в нашу повседневность, иссекая ее не слабее «Градов».
    Таковы последствия любой войны.
    Их тоже придется выдержать.
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    війна волонтер добровольці
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