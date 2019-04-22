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    Думки вголос

    Порошенко не виграв. Але переміг

    • Ольга Мусафірова

      Журналіст

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко не виграв. Але переміг
    Петро Порошенко

    Ми таки маємо демократичну державу

    Мовою оригіналу

    До сих пор слово «оппозиция» было у нас синонимом слову «враги». Впервые на постсоветском пространстве будущий лидер оппозиции - им собирается стать Порошенко! - после жесточайшего противостояния и проигрыша кампании не собирается опротестовывать результаты голосования, объявлять внутреннюю войну удачливому сопернику или бежать из страны.

    Он предлагает свою помощь в борьбе за Украину - на всех фронтах. Это лучший «план Б» из всех возможных. 

    Демократическое государство, да. 

    Одинокий любитель чая перед телевизором должен подавиться))

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    Джерело: блог Ольги Мусафірової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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