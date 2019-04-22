Порошенко не виграв. Але переміг

Петро Порошенко

Ми таки маємо демократичну державу

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До сих пор слово «оппозиция» было у нас синонимом слову «враги». Впервые на постсоветском пространстве будущий лидер оппозиции - им собирается стать Порошенко! - после жесточайшего противостояния и проигрыша кампании не собирается опротестовывать результаты голосования, объявлять внутреннюю войну удачливому сопернику или бежать из страны.

Он предлагает свою помощь в борьбе за Украину - на всех фронтах. Это лучший «план Б» из всех возможных.

Демократическое государство, да.

Одинокий любитель чая перед телевизором должен подавиться))

Джерело: блог Ольги Мусафірової

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