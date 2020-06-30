Суд виправдав трьох нападників на Мустафу Найєма. Коментар політика

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це програш кожного, хто може опинитися в подібній ситуації дорожнього свавілля»

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За последний год наша команда выиграла несколько очень важных судов по нескольким крупным контрактам, а еще в двух нам удалось отстоять наши интересы против российских компаний.

А вот сегодня я проиграл. Да, такое тоже бывает)

Сегодня мои адвокаты проиграли суд против ребят, которые два года назад устроили со мной разборки на Бессарабской площади. Суд полностью оправдал троих из четырёх обвиняемых. По четвертому обвиняемому суд все ещё идёт.

В ходе последнего судебного судья отказала мне в участии в дебатах, отказалась дать слово свидетелям сбора доказательств, не приобщила к материалам результаты одной из судебно-медицинских экспертиз, и не захотела исследовать заведомо ложные показания непонятно откуда взявшего свидетеля по делу.

Это просто факты - нарушения, которые очевидны, даже если вы совсем ничего не смыслите в процессуальном праве.

Два года, пока шел суд, я ни разу не позволял себе комментировать этот процесс. Делал это сознательно, поскольку обвиняемые все время прямо или косвенно намекали на мое служебное положение - сначала народного депутата, а затем заместителя генерального директора Концерна. Да, так вышло, что я знаю многих судей, прокуроров, следователей и экспертов. Но ни с одним из них у меня не было каких-либо контактов не процессуального характера. Я ни к к ому не обращался, не звонил и ни о чем не просил.

И не буду. Я уверен, что справедливость на нашей стороне. И это не мой проигрыш. Не моих адвокатов й Дмитро Круговий, Оля Веретільник та Alexey Nosov и не моего брата Masi Nayyem, которому я бесконечно благодарен за работу, поддержку, сдержанность и настойчивость.

Это проигрыш всех нас, каждого, кто может оказаться в подобной ситуации дорожного беспредела - начиная от простого гражданина и заканчивая самой судьи Голуб.

Мы же сделали все правильно, прошли процесс максимально законно и этично. И аполитично.

Поэтому теперь мы пойдем в апелляцию. И если понадобится - далее, в Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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