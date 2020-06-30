Поліція в РФ склала протокол на балерину Волочкову через порушення карантину



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Анастасія Волочкова відвідала монастир у закритому на карантин селі

Волочковій інкримінують порушення вимог режиму підвищеної готовності та карантину

На російську балерину Анастасію Волочкову, яка 27 червня відвідала Свято-Троїцький Серафимо-Дівєєвський монастир у закритому на карантин селі Дівєєво (Нижньогородська область, РФ), склали протокол про адміністративне правопорушення.

Про це пише «Интерфакс».

Зазначається, що Волочковій інкримінують порушення вимог режиму підвищеної готовності та карантину.

Матеріали про адмінправопорушення вже передали до суду, повідомили агентству у пресслужбі судів загальної юрисдикції Нижньогородської області РФ.

До слова, російський актор Михайло Єфремов, який спровокував смертельну ДТП в Москві, розповів про роль політики в його кримінальній справі та похвалив президента Володимира Путіна.