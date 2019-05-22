Зеленський скористався найгіршим спадком Порошенка

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В первый день, после второго тура выборов я дал Владимиру Зеленскому три совета, каждый из которых начинался со слов «Помнить, что случилось с Петром Порошенко.» И в первый же день своей каденции Владимир Зеленский не просто начал повторять ошибки Петра Порошенко, а воспользовался его наследием.

Назначение Андрея Богдана главой Администрации президента - очевидное нарушение закона о люстрации, вторая статья которого прямо указывает, какие именно должности не может занимать лицо, подпадающее под действие закона.

Должность главы Администрации президента входит в этот перечень.

Владимир Зеленский назначил главу администрации ссылаясь на другой закон - о государственной службе. По сути, воспользовавшись юридической уловкой, которую в свое время придумали в команде Петра Порошенко, чтобы оградить главу АП и его замов от необходимости декларировать свое имущество.

Дело не в Андрее Богдане. Очевидно, он хорошо знает свое дело и к нему может быть много претензий и вопросов. В конце-концов глава государства вправе выбирать свою команду и нести за нее ответственность.

Дело в принципе и общественном договоре, который был принят после революции. Он неоднократно нарушался в каденцию бывшего президента. И уже можно констатировать - с нарушения которого начал свой срок новый глава государства.