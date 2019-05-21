Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)

Тепер Андрій Богдан роздаватиме поради Володимиру Зеленському у статусі голови АП

За чутками, саме Коломойський зацікавлений був посадити цю на Банковій

Одним з перших указів нового голови держави Володимира Зеленського стало призначення голови Адміністрації президента. Це – одне з небагатьох кадрових рішень, які президент може зробити самостійно, без погоджень з Верховною Радою та Кабміном.

Перший портфель від Зеленського отримала дуже суперечлива фігура.

Андрій Богдан народився 3 грудня 1976 року у Львові. Закінчив Львівський державний університет ім. Франка, отримав кваліфікації економіста, спеціаліста з фінансів та юриста.

Переїхавши до Києва, згодом став керуючим партнером адвокатської фірми «Юридичні радники». В 2001 році працював помічником судді Київського апеляційного суду. В 2004-му став партнером в адвокатській фірмі «Пукшин і партнери». Ігор Пукшин був членом команди президента Віктора Ющенка, працював заступником голови Секретаріату президента. Поступово інтегрувався у помаранчеву команду і Богдан – він працював в юрдепартаменті «Нашої України» на президентських виборах, де, як розповідає, познайомився з Петром Порошенком. А в 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під непрохідним номером наприкінці першої сотні. Наприкінці того ж року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Богдана своїм заступником, відповідальним за боротьбу з корупцією.

Вперше в урядові структури Богдан потрапив за протекцією міністра юстиції Миколи Оніщука

Після зміни президента в березні 2010-го Богдан пішов з Мін’юсту, але лишився в структурі уряду – був призначений заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. В 2013 році тодішній прем’єр Микола Азаров перепризначив його уповноваженим. Враховуючи, що саме за президентства Януковича корупція досягла найбільших висот, справлявся зі своєю роботою Богдан не надто ефективно. Втім сам він розповідає, що в ті часи зміг ліквідувати схему виводу в офшори коштів, сплачених за користування державними реєстрами, за якою нібито стояв нинішній нардеп Юрій Дерев’янко. Саме період у Кабміні Азарова Богдану закидають, коли кажуть, що він потрапляє під закон про люстрацію.

Після відставки уряду Азарова в 2014-му і трагічних подій Євромайдану, Богдан став радником Ігоря Коломойського, якого було призначено «антикризовим» губернатором Дніпропетровської області. На дострокових парламентських виборах Богдан потрапив до списку Блоку Петра Порошенка під 74-м номером. Одразу до парламенту він не потрапив, але черга до нього дійшла на початку 2016 року. На той момент відносини між президентом та Коломойським, людиною якого вважався Богдан, геть зіпсувались, і Порошенко був категорично проти того, аби в його фракції було таке поповнення. Через це навіть застопорились кадрові призначення серед депутатів, аби до парламенту не підтягнулися наступні за списком. Аби вирішити цю проблему, був протиснутий закон «про партійну диктатуру», який дозволив партіям чистити свої списки вже після виборів. Таким чином Богдану вдруге не вдалося отримати депутатський мандат.

Команда Зеленського на ознайомчій зустрічі з керівництвом парламенту (Богдан – другий справа)

Втім навряд чи зараз він про це дуже шкодує. Останнім часом Богдан хвостиком ходив за обраним президентом, був присутній на перемовинах з керівництвом нинішнього парламенту, роздавав у статусі радника з юридичних питань коментарі від імені Зеленського. Впевненість, з якою Богдан поводив себе, коли казав «ми», говорячи про президента, не залишала сумнівів в тому, що він буде грати в його команді одну з перших скрипок.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що Богдан часто літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкав Ігор Коломойський. Коломойський визнав, що один з організаторів кампанії Зеленського – його адвокат, але він (Коломойський) є лише одним з його клієнтів. Зокрема Богдан веде справи, пов’язані з націоналізацією «Приватбанку», яку оскаржує олігарх. Іншим відомим клієнтом Богдана була ще одна особа з команди Коломойського – Геннадій Корбан, якому в 2015 році інкримінували захоплення заручників, створення злочинної організації та привласнення коштів.

Одним із клієнтів Богдана був Геннадій Корбан

Сам Богдан в інтерв’ю так описував свою нескромну роль в команді Зе: «У мене як в адвоката професійно підписаний з ним договір, точніше з політичною партією «Слуга народу». Щоб ви зрозуміли суть: адвокат надає поради не тільки щодо судів чи кримінальних справ, а в усіх сферах життя суспільства. Ви в мене як в адвоката можете питати, як правильно одружитися, як забезпечити дітей, як правильно оформити свої гроші, нерухомість, як правильно вести політичну кампанію, як правильно робити соціологію, які погляди суспільство очікує від того чи іншого лідера. Мільйонний спектр різних питань».

Водночас Богдан зауважував, що не зможе відмовити, якщо Зеленський запропонує йому посаду голови АП. І наголошував, що як тільки піде на державну службу, його адвокатська ліцензія призупиниться.

За декларацією, яку Богдан подавав ще в 2014 році, коли балотувався в депутати, він володів чотирма земельними ділянками площею 2915 кв. м, 1669855 кв. м, 2620 кв. м та 560 кв. м. Площа іншого нерухомого майна в його власності складала 822 кв. м, 1247 кв. м та 1000 кв. м. У членів його сім'ї – три земельні ділянки на 78206 кв. м, 807 кв. м та 1000 кв. м. Також у розпорядженні Богдана та його дружини Ольги було два авто: Mersedes_Benz S550 2007 року випуску та Mersedes_Benz ML350 2012 року випуску.

Коломойський називав Богдана кандидатом-фаворитом на цю посаду. За чутками, саме олігарх зацікавлений посадити на Банковій людину, яка буде контролювати всі рухи нового президента. «Кварталівське» крило нібито чинило опір цьому, але в результаті вимушене було здатись. А новий президент отримав під боком людину, яка має робити за нього всю «брудну роботу».

Павло Вуєць, «Главком»