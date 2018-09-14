Вибори в Грузії: півсотні кандидатів на президентське крісло

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулої суботи Центральна виборча комісія Грузії повідомила, що припинила приймати заяви від охочих брати участь в президентських виборах 28 жовтня. Всього надійшло 46 заяв, які внесли 26 ініціативних груп і 20 партій

Мовою оригіналу

До 18 сентября кандидаты должны собрать по 25 тысяч 923 подписей избирателей, то есть 0,75% от их общего числа. Но уже сейчас известно, что в выборах не будут участвовать представитель правящей партии «Грузинская мечта» и лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, которая на последних выборах в 2013 году набрала 165 933 голоса (10,18% от числа принявших участие в голосовании избирателей), заняв третье место. «Грузинская мечта» оправдывает свое решение тем, что надо уступить незначительный государственный пост оппозиции, но обещала поддержать независимого кандидата. Правом выдвигаться на второй срок также решил не воспользоваться действующий президент Гиорги Маргвелашвили.

Нино Бурджанадзе на днях сняла свою кандидатуру, назвав будущие выборы «фарсом». Возможно, она недовольна тем, что баллотируется экс-министр иностранных дел Грузии и нынешний депутат парламента Саломе Зурабишвили, которая, хоть и не скрывает идеологической близости к «Грузинской мечте», называет себя независимым кандидатом и уже несколько раз намекала на то, что именно ее поддержит партия власти. «Грузинская мечта» уже публично заявила, что выделит деньги на предвыборную кампанию, но до последнего времени не было известно, кто получит «джек-пот», поскольку Зурабишвили сделала довольно странное заявление в отношении российской политики, обвинив Грузии в провоцировании войны 2008 года. Практически все политики, в том числе и из правящей партии, выразили несогласие с Зурабишвили. В воскресенье «Грузинская мечта» все-таки решили поддержать Зурабишвили.

Регистрацию, которая закончится за месяц до выборов, 28 сентября, уже прошли шестеро кандидатов: Михаил Гела Салуашвили («Союз восстановления справедливости – Глас нации: Господь – наша истина»), Звиад Багдавадзе(«Гражданская платформа – Новая Грузия»), Шалва Нателашвили(«Лейбористская партия Грузии»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия – Движение за свободу»), Григол Вашадзе («Единое национальное движение») и Ираклий Горгодзе («Движение за свободную Грузию»). Единственную на этих выборах коалицию создала партия «Единое национальное движение», так называемая партия Саакашвили – она образовала альянс с еще десятью партиями, выдвинувших своим кандидатом экс-министра иностранных дел Григола Вашадзе. По результатам последнего внутреннего социологического исследования «Грузинской мечты», опубликованным несколько дней назад, лидирует Григол Вашадзе – за него готовы проголосовать 25,8% опрошенных. Экс-председатель парламента и бывший сторонник Саакашвили Давид Бакрадзе занимает второе место с 15%, а Саломе Зурабишвили в этом исследовании досталось третье место – 12,8%.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Они будут вторыми после изменения Конституции, согласно которым многие полномочия президента переданы премьер-министру. А сразу после выборов 2018 года вступят в силу поправки в Конституцию о том, что президент, хоть и останется главой страны и главнокомандующим, но все решения ему придется согласовывать с правительством. Президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов. Изменится и срок президентства – с пяти до шести лет. Тем не менее, для маленькой Грузии важна сама публичная фигура, которая может влиять на общественное мнение. В Грузии нет государственных СМИ, они запрещены Конституцией, поэтому публичность политиков определяет мнение населения.

Нынешние выборы уже бьют все рекорды – начиная от отказа в них участвовать действующего президента Маргвелашвили до количества кандидатов, среди которых есть люди, никогда ранее не замеченные в политике. На последних выборах 2013 года участвовали 23 кандидата, 9 из которых набрали не более тысячи голосов, то есть от 0,06 до 0,02% избирателей. Среди них был и кандидат от Единой коммунистической партии Грузии 71-летний Нугзар Авалиани, за которого по всей стране проголосовали только 663 человека. Результаты от 10% и выше поделили между собой трое кандидатов. Гиорги Маргвелашвили как кандидат от «Грузинской мечты» получил тогда 62,11%, но уже через год он разошелся во взглядах с партией власти.

В Грузии весьма либеральный закон, регламентирующий легкую процедуру регистрации политических партий и движений, которых сейчас в стране более двухсот при населении в 3 миллиона 700 тысяч человек. Однако политическая активность населения весьма высока, политологи шутят, что кандидатов на пост президента – половина населения Грузии, другая же половина хочет стать премьер-министром. С одной стороны, политическая активность – признак демократии, с другой – огромное для Грузии количество кандидатов распыляет голоса избирателей, хотя и так понятно, что по-прежнему образуется тройка лидеров. Разнообразие кандидатов, скорее, говорит о политической нестабильности, неустойчивости, когда баллотироваться решают, к примеру, известный кинорежиссер Гиорги Шенгелаиа или член совета управления Фонда Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II доктор теологии Гиорги Андриадзе.

Другая проблема предстоящих выборов – явка избирателей. На предыдущих выборах 2013 года она составила всего 46%, потому 62% Маргвелашвили – это всего лишь голоса четверти населения. В 2008 году на досрочных выборах избирателей было 56,19%, на выборах 2004 года, когда победителем с 96% стал Михеил Саакашвили, избирателей пришло 82,8%. С таким же количеством избирателей прошли первые выборы в 1991 году, когда был избран Звиад Гамсахурдиа. От 68 до 82% избирателей приходили на выборы 1995 и 2000 годов, когда побеждал Эдуард Шеварднадзе.

Все меньше людей верят выборам, особенно после победы «Грузинской мечты» в 2012 году, когда на избирательные участки пришли 59%, а в 2016-м – только 51%. На выборах в местное самоуправление 2014 года – всего 36%, в 2017 году – 45%. Ситуация настолько тревожная, что Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, находясь в Тбилиси, обратился к молодежи Грузии «воспользоваться возможностью и пойти на выборы».

Два американских института – NDI и IRI – регулярно проводят в Грузии социологические исследования, которые, хотя и несколько отличаются друг от друга, но все равно дают более или менее понятную картину общественного мнения. Печальный прогноз в отношении посещаемости подтвердили данные NDI, озвученные 1 августа: лишь 20% опрошенных заявили, что знают, кому отдавать свой голос, 74% не решили, за кого будут голосовать. В том же исследовании только 20% опрошенных готовы проголосовать за «Грузинскую мечту», почти в два раза меньше – за «Единое национальное движение», а у других партий отсчет симпатий идет от 4% и ниже. Но это относится к партиям, а не к персоналиям, кандидатам в президенты. Здесь, как свидетельствует опрос «Грузинской мечты», лидирует сторонник Саакашвили и только на третьем месте Зурабишвили.

Выборы лишены интриги решением Нино Бурджанадзе – та назвала их, как и предыдущие, фарсом. По словам Бурджанадзе, она с командой будет готовиться к парламентским выборам. «Я создам силу, которая не позволит провести парламентские выборы в такой среде и получить парламент-раба Иванишвили. Я создам силу, которая заставит власти либо изменить избирательную среду и провести демократические выборы, либо уйти из власти. Я создам такую силу, да, мы изменим эту власть», – заявила Бурджанадзе. Она добавила, что у нее много единомышленников и сторонников.

Вторая интрига – откровенный подкуп партии власти: председатель парламента Иракли Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» не будет выставлять своего кандидата, но поддержит независимого, в том числе и финансово. Он добавил, что «Грузинская мечта» обратится к донорам, которые были готовы поддержать ее кандидата, и попросит перечислить пожертвования в фонд независимого претендента на пост президента. Это решение не противоречит закону, но явно создает неравные условия для других кандидатов.

Похоже, итогом выборов, как и прежде, будет соперничество троих кандидатов: Вашадзе, Бакрадзе и Зурабишвили. Нежелание «Грузинской мечты» выставлять свою кандидатуру свидетельствует, скорее, о неуверенности в победе, а поддержка Саломе Зурабишвили ни к чему не обязывает – если и проиграет, то она, а не партия. Конечно, власть попытается всячески поддержать Зурабишвили, но сейчас отношение к выборам более пристально, чем последние шесть лет – использование административного ресурса обернется скандалом, фальсификация приведет к массовым протестам.

Скорее всего, Грузию ожидает второй тур. На этот случай две главные оппозиционные силы – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» – подписали меморандум о поддержании одной кандидатуры. Для Саломе Зурабишвили это обстоятельство создает угрозу, так как соотношение сил явно складывается не в ее сторону.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»