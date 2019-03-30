Чому в Абхазії вбивають росіян?

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Абхазія дочекалася нарешті «російського дива» - рівень злочинності стає візитною карткою райського місця»

Мовою оригіналу

За последние несколько месяцев в Абхазии произошли покушения на жизни россиян. Как и после предыдущих случаев пока не заметна активизация следствия, родственники пострадавших считают, что преступления никто не расследует. О случившемся молчат и в Москве. Почему?

26 января умер российский предприниматель Михаил Еваленко, получивший 15 января «не совместимые с жизнью ранения» во время взрыва его автомобиля в Пицунде. Бизнесменом его назвать было трудно, как и многих россиян, приезжающих искать счастья в оккупированной Абхазии, скорее он был аферист со стажем, но это не повод, чтобы взрывать машину. Еваленко уже задерживали по факту перевозки оружия, которое, после освобождение он назвал подброшенным. Потерпевший поднял все свои связи в Москве, к делу подключился «президент» Абхазии Рауль Хаджимба, и Еваленко довольно быстро вышел на свободу, хотя изъятые при аресте деньги ему все равно не вернули, посчитав компенсацией.

Абхазские оппозиционеры считают, что в случае с Еваленко сыграла роль обычная схема, которую предлагают власти Абхазии к заезжим авантюристам: «Вы нам откат, мы вам позволяем вкладывать инвестиции». В этой истории есть и конкретная фигура – Беслан Бутба, который несколько месяцев даже был «премьер-министром» Абхазии и за это время успел «занять» у Еваленко крупную сумму денег. Поэтому и история с «оружием» объясняется просто – в те времена «первым заместителем министра» внутренних дел Абхазии был двоюродный брат «премьера» Вальтер Бутба. Сам Беслан Бутба уже несколько лет живет в Швейцарии, не появляясь в Абхазии.

В абхазской власти откаты и взятки называют скромно – «взять в долг». Похожее случилось с недавно умершим российским и советским актером Владимиром Этушем, когда два года назад его супруга Елена Этуш решила подать в суд на экс-главу «Национального банка» Даура Барганджиа, который, по его же словам, занял у Этуша по просьбе Беслана Бутба крупную сумму. 16 февраля 2015 года он подписал с Бесланом Бутба договор о предоставлении беспроцентного займа в размере 1 миллиона 900 тысяч долларов США сроком на один год – до 16 декабря 2015 года. Однако срок возвращения долга истек, и после того, как актер слег, Елена Этуш решила подать в суд. Теперь Даур Барганджиа подал в суд на бывшего «премьера», который к тому времени уже скрывался в Швейцарии.

Этушу тогда повезло, российскому инвестору Михаилу Еваленко – нет, его просто взорвали. Однако за день до взрыва автомобиля произошло еще одно убийство – «14 января 2019 года примерно в 01:15 двое лиц, в масках, вооруженные двумя гладкоствольными охотничьими ружьями, по предварительному сговору в целях хищения чужого имущества совершили разбойное нападение и убийство гражданина России Михаила Маслова путем выстрела в жизненно важные органы, в результате чего от полученных ранений он скончался на месте». Его расстреляли на месте, спустя неделю были задержаны двое подозреваемых. Маслов – не бизнесмен, он переехал с семьей в Абхазию из-за проблем со здоровьем ребенка, которому необходим был морской воздух. По всей видимости, грабители полагали, что у чужаков есть деньги.

В начале года произошло еще одно убийство россиянина: 9 января в селе Багмаран был убит Гарри Годзелев, этнический немец, родившийся в Казахстане гражданин России, в Абхазию приехал жить 17 лет назад. Причиной убийства правоохранительные органы Абхазии называют ссору между Гадзелевым и убийцей Джустаном Квеквескири. Все три январские истории стали предметом публикаций в российских СМИ, но о них не вспоминает ни «посольство России» в Сухуми, ни марионеточное правительство Абхазии.

Никто не ведет статистику преступлений против россиян, информацию о подобных преступлениях используют лишь политические оппоненты. Однако нападения, грабежи и убийства происходят в Абхазии регулярно – как при нынешних властях, так и в те времена, когда у власти была нынешняя оппозиция. Парадокс состоит лишь в том, что убийцами часто оказываются тоже граждане России, получившие «краснокожие» паспорта за последние пару десятилетий, еще когда в Кремле только думали, каким образом привлечь жителей оккупированной территории на свою сторону.

Единственное отличие полноценных российских граждан от абхазских неофитов в том, что европейские страны отказывают вторым в визах, не считая их полноценными россиянами. Все остальное они получают точно так же, как будто родились в России – пенсии, социальные выплаты, зарплаты, на все из Москвы переводится больше половины бюджета оккупированной территории. За годы оккупации в Абхазии выросло целое поколение иждивенцев, которые привыкли к легким деньгам, а Москва в этом заинтересована – лучше платить за лояльность, чем потом усиливать военный контингент.

Другая проблема – чудовищная коррупция в правоохранительной системе. Абхазия стала уродливым примером, когда «титульная нация» является национальным меньшинством, уступая этническим армянам и мегрелам-грузинам Гальского района по численности населения. Большинство постов в марионеточном правительстве заняты этническими абхазами, даже если они не имеют ни образования, ни профессионального опыта. Ситуация, напоминающая советские времена, когда в Абхазской АССР существовала квота на должности для этнических абхазов, составлявших всего около четверти населения автономии. Сейчас ситуация обратная, но преимуществом пользуется «титульное» меньшинство.

Третья проблема – клановость. Семейная сплоченность – отличие всех небольших обществ, но в Абхазии клановость строилась не только на родовых традициях, со временем она криминализировалась, отношения стали приобретать иные формы, как среди воров в законе. Конечно, никто не посмеет назвать экс-главу МВД Абхазии Аслана Кобахия вором в законе, но его племянник Астамур Джопуа изнасиловал два года назад 13-летнюю девочку. Племянник «министра» – не единственная «крыша» 36-летнего преступника, он также являлся охранником и личным шофером «президента» Рауля Хаджимба, братом «депутата» Алмаса Джопуа и племянником руководителя абхазского «государственного телевидения» Тали Джопуа.

Четвертая проблема банальная – равнодушие оккупанта. В принципе России, как и за всю историю существования империи, нужна территория, а не люди. В XIX веке российские газеты называли абхазов «туземцами», отношение не изменилось, особенно, когда читаешь переписку администрации Владислава Суркова, в которой есть списки купленных абхазских политиков и журналистов, даются характеристики и оценки – «можно купить», «согласится за должность» и прочее. Для Кремля важнее спокойствие на оккупированной территории, поэтому так легко закрываются глаза на преступления: если бы россиянина убили в другой стране, то поднялся бы шум до небес, в Абхазии позволительно убивать, сколько хочешь.

Формально Абхазию курируют российские министерства, разрабатываются проекты экономической поддержи, продвигаются товары хилой абхазской промышленности, правоохранительные органы находятся под опекой МВД России. Но получается замкнутый круг, когда абхазскими милицейскими чиновниками становятся представители правящих кланов, тесно связанных с криминалом. Воры в законе спокойно себя чувствуют в Абхазии, устраивают сходки и разборки, прикрываемые властями – тронуть авторитета – себе дороже, он может быть связан с каким-нибудь министром, а то и с самим «президентом». Только когда случается совсем из рук вон выходящее событие вроде насильника – племянника «министра» внутренних дел, тогда марионеточные власти реагируют и меняют чиновника на пока еще замаранного в криминале.

Несколько недель в Абхазии обсуждали видео, снятое в новогоднюю ночь в одной из камер Драндской тюрьмы. Заключенные танцуют фривольные танцы с непонятно как попавшими в тюрьму девушками, на столике – алкоголь, закуска, в камере мягкий диван, картины на стенах. Вся Абхазия хохотала над тюремщиками, сопровождая видео ехидными комментариями. Начальство тюрьмы уволили, без гарантии, что новые руководители не пойдут опять на поводу заключенных – потому что у них есть родственники, которые могут быть связаны с министрами и даже с самим «президентом» Раулем Хаджимба.

Россиян убивают в Абхазии, потому что Россия позволяет. Потому что российская оккупация не подразумевает создание безопасности и структур, обеспечивающих ее. Убивают не только бизнесменов или обычных людей, убивают, грабят и насилуют российских туристов. Пустые пляжи и гостиницы – будущее абхазского туризма, так и не дождавшегося миллионов россиян, жаждущих полежать на сухумском пляже среди ржавой арматуры и осколков бетона. Абхазия дождалась наконец «российского чуда» – уровень преступности становится визитной карточкой райского места.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»