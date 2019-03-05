Росія лякає Грузію Україною

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російським закликам «дружити» мало хто вірить, тому що рано чи пізно вони перетворюються або в злиденне життя, або у війну

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В Праге 27 февраля прошла очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД России Григория Карасина, перед которой российский чиновник заявил Радио Свобода, что он хочет предупредить грузинских коллег о «неприятных неожиданностях». В пример он привел Украину.

Комментируя для Радио Свобода ситуацию в российско-грузинских отношениях, он неожиданно сделал резкий выпад, обычно не свойственный дипломатам такого уровня: «Надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей. Они говорят об ускоренном движении в НАТО, о так называемой российской угрозе всей демократической Европе и так далее. Естественно, это нас коробит. Это не способствует укреплению атмосферы взаимного притяжения в отношениях России и Грузии».

Сближение Грузии с НАТО – не новость, тем более для России. В многочисленных интервью и комментариях перед началом войны 2008 года российские эксперты и аналитики не скрывали, что у Кремля самое большое беспокойство вызывают контакты Тбилиси с североатлантическим альянсом. Как и потом, уже после войны, они признавались, что августовская война должна была стать возможностью остановить Грузию в ее мечтах о НАТО, и когда спустя три года проявилась политическая партия со странным названием «Грузинская мечта», у Москвы появилась надежда.

Одного не могут понять в Кремле, Грузия – страна с активным гражданским обществом и собственным мнением, поэтому социологи в каждом ежегодном исследовании отмечают, что процент граждан, считающих, что страна должна интегрироваться в НАТО, не только не уменьшается, их число стабильно увеличивается. И чем больше Москва давит на Грузию, тем больше людей хотят иметь сильного и стабильного защитника в лице НАТО. «Грузинская мечта» так и не смогла изменить общество, склоняя его к тому, что Россию не надо раздражать, что с Россией надо торговать. Кажется, в Грузии все осознают, что крохотная страна вряд ли когда-нибудь станет достойным противником российской армии, но в альянсе с ведущими странами мира может получить достойную защиту от российской агрессии.

После встречи в Праге российская газета «Коммерсант» опять попыталась прояснить позицию Карасина: «Мы, наоборот, стремимся призвать Грузию к тому, чтобы неприятных неожиданностей в наших отношениях не было, – отметил он. – Дело в том, что в грузинской внешней политике все более активно проявляется натовская повестка дня. Довольно часто там проводятся масштабные натовские учения, причем Грузия способствует тому, чтобы в них принимали участие и другие страны региона, например, Армения. Множатся резкие заявления грузинских политиков, начиная с недавно избранной президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министра Мамуки Бахтадзе и (главы МИД Грузии) Давида Залкалиани. Они говорят об ускоренном движении в НАТО, о так называемой «российской угрозе всей демократической Европе» и так далее. Естественно, это нас коробит. Это не способствует укреплению атмосферы взаимного притяжения в отношениях России и Грузии. Делать это одновременно сложно и чревато самыми серьезными последствиями. Понятно, что, если на Южном Кавказе будет развиваться военная натовская активность, рано или поздно это приведет к проблемам. Мы с вами помним, с чего начинались украинские проблемы. Это абсолютно такая же постановка вопроса».

Для чего Григорий Карасин приводит в пример Украину? Чтобы страшно стало? Или по старой российской привычке – угрожать? Российская 58-ая армия уже пыталась захватить Грузию в 2008 году – война оказалась неудачной для России, вынужденной уйти после напоминания Вашингтона о том, что Грузия является партнером США. Поэтому военные перспективы очередного блицкрига бессмысленны, как и непонятно упоминание Украины в политическом контексте во время дипломатического саммита.

В сравнении с Украиной Грузия неудобный оппонент, здесь нет «пятой колонны», с помощью которой и в «защиту» которой разворачивались события в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Соответственно, в Грузии нет причин строить «русский мир», родным языком русский признают от силы десять процентов населения, включая другие национальные меньшинства, но и они используют в повседневной жизни грузинский язык. В связи с этим влияние российского телевидения в Грузии минимально, и то – большинство зрителей предпочитают развлекательные программы и фильмы информационной пропаганде. Больше десяти лет в Грузии нет российского посольства, лишь несколько консульских работников, а поддерживаемые российским правительством пророссийские НПО в Грузии не популярны в обществе, они способны лишь проводить редкие публичные мероприятия.

Как и другие российские дипломаты, Григорий Карасин знает о российско-грузинских отношениях лишь по бравым рапортам консульских работников и пророссийских получателей грантов Фонда Горчакова в Тбилиси. Согласно им, торговля растет, перевод денег из России в Грузию тоже, российский рынок получает треть производимого грузинского вина, поток российских туристов увеличивается. Это всего лишь полуправда, или точнее – желанная ложь, выдаваемая за правду. Единственное, что похоже на реальность – поток туристов, которые тратят в Грузии заработанные в России деньги, выполняя заодно и роль информационных посредников, пересказывая друзьям и родственникам, как выглядит страна после реформ.

В Тбилиси резко отреагировали на слова Карасина, особенно на утверждение, что Грузии надо выбирать между НАТО и стабильностью на Кавказе. Часть политиков разочарована бессмысленностью встреч Григория Карасина и Зураба Абашидзе, на которых непонятно что обсуждается, поскольку грузинский дипломат является не послом МИД, а личным представителем премьер-министра, семь лет назад назначенным Бидзиной Иванишвили, и до сих пор приезжающим к нему с докладами о встречах. Грузинская оппозиция не верит той информации, которая проникает в прессу, полагая, что на самом деле Абашидзе выполняет личные поручения Иванишвили. Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», экс-мэр Тбилиси Гиги Угулавазаявил: «Со дня создания формата «Абашидзе-Карасин» мы говорим, что это вредительство. «Грузинская мечта» пыталась это объяснить так: у этих встреч неформальных характер, и мы узнаем новости. На самом деле, это – вред, потому что там мы один на один с Россией. И о чем они говорят не знаем не только мы и общество, но и Министерство иностранных дел».

«К сожалению, у нас нет никаких механизмов, чтобы ответить на эти угрозы», – прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» вице-спикер парламента Грузии от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе. Он считает неверной позицию, когда Абашидзе, не обращая внимания на публичные выступления российского дипломата с угрозами, стал акцентировать внимание лишь на том, что таких угроз Карасин не высказывал в ходе переговоров. Однако угрозой слова Карасина называют и в другой оппозиционной партии – «Единое национальное движение», неоднозначное отношение высказывают и члены парламентского большинства из «Грузинской мечты», признавая, что интеграция с НАТО – «это волеизъявление нашего народа».

Параллельно в Грузии готовятся к очередным военным учениям с НАТО: 1 марта премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что «Грузия является особым и надежным партнером НАТО». В составе службы береговой охраны Грузии будет создано абордажное подразделение, соответствующее стандартам НАТО. В конце марта в Грузии также пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения, участие в которых примут военнослужащие около 20 стран-членов и партнеров Альянса – впервые командовать совместными учениями будет Грузия. С 27 июля по 9 августа будут проведены многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit-2019 («Проворный дух-2019»). Ожидается визит Генерального секретаря НАТО и членов Военного комитета НАТО и Атлантического совета.

И все же, почему Григорий Карасин пугает Грузию Украиной? Кажется, это входит уже в привычку российской дипломатии, которая за несколько веков своего существования привыкла к конфронтации, создавая условия для мира исключительно военными методами. России не удалось создать новые сепаратистские регионы в Грузии – ни в Аджарии, ни в Джавахети, она была вынуждена признать независимость Абхазии и «Южной Осетии» исключительно из злости и мести после неудачной войны 2008 года. Все эти десять лет «признанные государства» сидят на шее российского бюджета, не имея никакого понятия о развитии экономики, находясь в жесткой блокаде. Для других потенциальных сепаратистов положение Сухуми и Цхинвали – отпугивающий пример. Как, впрочем, и пример оккупированных украинских территорий. Российским призывам «дружить» мало кто верит, потому что рано или поздно они претворяются или в нищенскую жизнь, или в войну. Скорее всего, Григорий Карасин упомянул Украину для «красного словца», а получилось опять мерзко и нелепо.

Джерело: Крим.Реалії

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