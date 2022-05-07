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    Думки вголос

    Україна пройшла приблизно 10 із 30 критичних днів

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В цілому ситуація набагато краща, ніж хотіли в Росії, очікували на Заході і можна було припускати на початку загострення - Україна пройшла приблизно 10 із 30 критичних днів
    В цілому ситуація набагато краща, ніж хотіли в Росії, очікували на Заході і можна було припускати на початку загострення

    Настав час проявити довіру до військово-політичного керівництва України

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    По моим личным, глубоко субъективным ощущениям мы прошли примерно 10 из 30 критических дней. Даже официальные сводки показывают, что ситуация – неровная.

    Есть успехи, есть проблемы.

    В следующие 10 дней видимых проблем станет больше. Потому что последствия войны затрагивают всё больше наших сограждан.

    Растет число потерь (в разы меньше, чем у россиян, но это наши потери).

    На фронт неизбежно будет попадать все больше людей, которые не готовы (те, кто готовы, в массе своей уже 2,5 месяца держат удар, их число и силы – не безграничны).

    Обеспечение средствами защиты и легким вооружением улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование.

    Надо вытерпеть.

    Начинается то, о чем я писал неоднократно. Самое время проявить доверие к военно-политическому и военному руководству. Если вы готовы разделить с армией победы и новости о затоплении крейсера «Москва», будьте готовы разделить и другие новости.

    Ценные советы и пожелания по управлению войсками передавайте непубличными каналами. Тогда это поможет. Иначе – помешает.

    Поверьте. Нет игнора проблем. Нет замалчивания. Каждый день наблюдаю работу людей в системе МО, ГШ, на уровне командований родов/видов/сил, которые разруливают индивидуальные ситуации, точечные вопросы.

    Не все можно упредить. Что-то провисает. Это реальность.

    Главное – в целом ситуация намного лучше, чем хотели в России, ожидали на Западе и можно было предполагать в начале обострения.

    Россия продолжает давить, но ее наступление утратило стройность. Добиться перелома за счет массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счет маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.

    В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.

    Посмотрите на товарища Лукашенко. Это отличный индикатор.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна пройшла приблизно 10 із 30 критичних днів