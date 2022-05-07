Україна пройшла приблизно 10 із 30 критичних днів

В цілому ситуація набагато краща, ніж хотіли в Росії, очікували на Заході і можна було припускати на початку загострення

Настав час проявити довіру до військово-політичного керівництва України

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По моим личным, глубоко субъективным ощущениям мы прошли примерно 10 из 30 критических дней. Даже официальные сводки показывают, что ситуация – неровная.

Есть успехи, есть проблемы.

В следующие 10 дней видимых проблем станет больше. Потому что последствия войны затрагивают всё больше наших сограждан.

Растет число потерь (в разы меньше, чем у россиян, но это наши потери).

На фронт неизбежно будет попадать все больше людей, которые не готовы (те, кто готовы, в массе своей уже 2,5 месяца держат удар, их число и силы – не безграничны).

Обеспечение средствами защиты и легким вооружением улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование.

Надо вытерпеть.

Начинается то, о чем я писал неоднократно. Самое время проявить доверие к военно-политическому и военному руководству. Если вы готовы разделить с армией победы и новости о затоплении крейсера «Москва», будьте готовы разделить и другие новости.

Ценные советы и пожелания по управлению войсками передавайте непубличными каналами. Тогда это поможет. Иначе – помешает.

Поверьте. Нет игнора проблем. Нет замалчивания. Каждый день наблюдаю работу людей в системе МО, ГШ, на уровне командований родов/видов/сил, которые разруливают индивидуальные ситуации, точечные вопросы.

Не все можно упредить. Что-то провисает. Это реальность.

Главное – в целом ситуация намного лучше, чем хотели в России, ожидали на Западе и можно было предполагать в начале обострения.

Россия продолжает давить, но ее наступление утратило стройность. Добиться перелома за счет массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счет маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.

В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.

Посмотрите на товарища Лукашенко. Это отличный индикатор.

Джерело: блог Олексія Копитько

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