Навіть не знаю, як коректно підійти до цієї теми, але ви все одно дізнаєтеся. Тому, може навіть і краще, що від мене.

• 1 •

Міноборони Росії опублікувало зведення сумарних бойових втрат озброєння та військової техніки української армії з початку повномасштабного вторгнення по 28 листопада 2026 року. Це шокуючі цифри. Судіть самі. Знищено:

Літаки – 674.

Вертольоти – 284.

Безпілотні літальні апарати – 301 051 (!!!).

Зенітні ракетні комплекси – 672.

Танки та інші бойові броньовані машини – 31 811.

Бойові машини РСЗВ – 1 799.

Гармати польової артилерії та міномети – 36 997.

Спеціальна військова автомобільна техніка – 78 193.

Шокує не тільки масштаб, але і динаміка. З 24 лютого 2026 року російська армія знищила:

Танків і бронемашин – 3 938 штук.

Артилерії і мінометів – 3 523 одиниці.

Спецавтотехніки – 22 941 штуку.

А також – 183 750 (!!!) БпЛА.

Я просто в шоці від могутності української армії, особливо - безпілотної компоненти! Не дивно, що росіяни почали місцями відступати. Але все ж їм якимось дивом вдається стримувати нашу орду.

Єдине, де росіяни не особливо відзначилися: за вказаний термін відзвітували про знищення чотирьох літаків і одного вертольота.

Але є пояснення: це все тому, що авіація України повністю закінчилася! Жарт – 674 літаки! Від безнадії тільки й залишається, що Польщу обстрілювати...

• 2 •

Досягнення Сил оборони України набагато скромніше. Щоб не ганьбитися за рік, тільки за останню ніч/ранок 27/28 листопада. Вражені:

Новошахтинський НПЗ (так, знову). Сильно димить.

ЛПДС «Самара» (так, знову знову). Дуже сильно димить.

ЛПДС «Нурліно» (Башкортостан). Збиток незрозумілий, треба чекати супутникові знімки. Але процитую свій пост від 13 травня (коли сильно диміло): 20 км від Уфи. Один з ключових вузлів системи «Транснефть-Урал», 500 тис. куб м резервуарного парку, обслуговує три магістральні нафтопроводи: Туймази-Омськ-Новосибірськ; Усть-Балик-Курган-Уфа-Альметьєвськ; Нижньовартовськ-Курган-Куйбишев.

З Новошахтинськом (Ростовська область) всі вже вивчили: це найближче джерело палива для російського окупаційного угруповання, що прямо впливає на його стан.

З ЛПДС «Самара» теж неодноразово розбиралися: одне з головних «сердець» всієї системи магістральних нафтопроводів Росії, одна з точок появи сорту Urals як такого, найбільший нафтовий хаб, що зв'язує не тільки Поволжя, Урал, але і Казахстан з Балтикою і європейськими НПЗ. Там 70+ резервуарів на трьох виробничих майданчиках. Вражені вони нерівномірно. Є більше просідання, є менше. Але відновлюватися вони не встигають.

Що стосується ЛПДС «Нурліно», то згадуємо, що вся нафтова галузь Росії критично залежить від трьох вузлів: самарського, уфимського та альметьєвсько-нижньокамського (сумарно – 8 НПЗ). У цій же обоймі Пермський край, а в Башкортостані – Салават.

Дивимося на нещадну картинку і бачимо – тільки за попередні два тижні (!!!) листопада були різною мірою вражені:

У Самарській області:

Сизранський НПЗ (25.11).

Куйбишевський НПЗ (25/26.11).

ЛПДС «Самара» (3 рази).

(+ 31.10 вражений Новокуйбишевський НПЗ).

У Татарстані:

НПЗ «ТАІФ-НК» (15.11).

ЛПДС «Калейкіно» (19/23.11).

У Башкортостані:

Один з уфимських НПЗ (17.11).

ЛПДС «Субханкулово» (26.11).

ЛПДС «Нурліно» (28.11).

У Пермському краї:

НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (23.11).

Сюди ж варто додати візити на нафтохімічні гіганти:

«Нижнекамскнефтехим» («Сибур», Татарстан) – 15.11.

«Газпром нафтохім Салават» (Башкортостан) – 17.11.

Разом: півтора десятка епізодів за два тижні.

Ми маємо справу з надстійкою системою, що володіє величезним запасом міцності. Але якщо вдасться її дестабілізувати або як мінімум просадити потужність на 35-50%, всій Росії поплохеет. Бо порушення роботи вузлів запускає каскад проблем. Ніякий Омський НПЗ або імпорт «марокканського» бензину через Мурманськ не врятують. Підвисне все – від нафтовидобутку до експорту через порти.

Від Сизрані до Пермі – 700 км по прямій. У цьому кощеєвому яйці (700х350 км) – і наріжний камінь російської могутності, і вразливість.

Кремлю наочно сформульовано пропозицію визначитися: що йому дорожче і що він буде захищати? Несучу конструкцію режиму? Або лежбище пари елітних тулубів на Валдаї?