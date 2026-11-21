• 1 •

15 листопада 2022 року близько 15:40 за місцевим часом ракета, походження якої на той момент було невідомим, вбила двох громадян Польщі в районі села Пшеводув (Люблінське воєводство).

У цей час на Балі (Індонезія, різниця в часі з Польщею – +7 годин) відбувався саміт «Групи 20», світові лідери перебували там. Тобто про інцидент стало відомо пізно ввечері. Звісно, жодних об’єктивних даних з місця події ще не було.

Поки збирали звіти про бойові дії у Львівській області (а лише Україна знала, скільки і яких ракет було застосовано для перехоплення російських цілей), українському керівництву буквально протягом півгодини було доведено позицію: існує думка, що ракета в Польщі – українська.

Українська сторона зазначила, що ми маємо впевненість – це не українська ракета. І найкращий спосіб розібратися – просто швидко перевірити.

Український аташе з питань оборони в Польщі та команда фахівців безпосередньо з України були готові виїхати на місце. Але їм було відмовлено в доступі як до місця, так і до матеріалів.

При цьому у публічному просторі паралельно розвивалася така версія: це ненавмисне влучання української ракети, винна все одно Росія, але навмисної атаки проти НАТО не було...

• 2 •

У ніч з 9 на 10 вересня 2025 року близько 30 дронів порушили повітряний простір Польщі. Це була резонансна історія. Публічне пояснення – дрони чомусь заблукали. Можливо, РЕБ чи ще щось…

Однак через рік, у жовтні 2026 року, польське слідство оприлюднило дані: частина дронів була оснащена SIM-картками польських мобільних операторів. Виникає питання: навіщо? Щоб «заблукати» напевно? Але інцидент, як і раніше, вважається ненавмисним.

• 3 •

Паралельно з сьогоднішньою атакою на міста України до Польщі залетіли дві ракети Х-101 і реактивний дрон.

У мережі вже поширюють коментар Трампа про те, що Путін нібито запустив дрони та «кілька невеликих ракет» у Польщу «помилково». Це була реакція на твіт Дональда Туска «нам не потрібні такі друзі, як російський вождь».

Нюанс полягає в тому, що цей коментар Трампа Fox News опублікував 17 годин тому. Тобто до того, як польська сторона оголосила про виявлення об’єктів, що вторглися на її територію.

На мою думку, це доводить дві речі.

По-перше. Нинішня атака на Польщу була умисною на 1000%. Це – пряма загроза полякам. Якби РФ запустила просто дві ракети в Польщу – це привід для великого скандалу і щонайменше 4-ї статті НАТО. А якщо одночасно зі сотнею ракет по Україні запустити 2 ракети по Польщі – утворюється «простір для дипломатії».У польського керівництва є можливість зробити крок назад і погодитися з версією про ненавмисний ракетно-дроновий візит.

По-друге. Немає даних, щоб стверджувати: Трамп знав про підготовку атаки на Польщу. Тоді з чого раптом він почав коментувати саме в такій формі?

Або росіяни оперативно проінформували його про те, що сталося, коли поляки ще не були готові щось оприлюднити.Або Путін, знаючи про заплановану атаку на Польщу, у Шеньчжені розіграв історію, мовляв, були ненавмисні інциденти, шкодуємо. Трамп – ідеальний повторювач.

Тепер Польщі навіть за бажання буде вкрай складно вийти за межі «ненавмисності».

• 4 •

Після коментарів у тому дусі, що Трамп із літака дзвонив європейським лідерам і вимагав не давати Україні грошей, з’явилися уточнення.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Трамп домігся виключення з підсумкової резолюції саміту в Шеньчжені негативного абзацу про Україну. Також він уточнив, що Трамп не закликав Європу припинити допомогу, а просто висловив думку, що ці гроші можна витратити інакше. Це зовсім інше!

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус публічно (!) заявив, що вибачився перед Елбріджем Колбі за невтішну оцінку його слів про далекі удари України. Мовляв, погодилися, що у нас різні позиції.

І одразу ж додав, що було б неправильно просто відмовитися від запропонованого діалогу з Москвою. Треба лише правильно його побудувати, де перемир’я – необхідна умова.

«Деескалація» така, як вона є. Поспостерігаємо.