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    Думки вголос

    У Путіна є комбінація щодо Донбасу

    Про публікацію «кремлівського списку» і зміну політики Росії
    Публікація Міністерством фінансів США так званої «кремлівської доповіді», в яку потрапили прізвища 210 російських політиків і олігархів, нічим реально російським «елітам» не загрожує, хоча й створює додаткову психологічну напругу. Важливіше інше: президенту РФ Володимиру Путіну нікуди далі рухатися в своїй антизахідній
    • Леонід Радзіховський

      Публіцист

    • Сьогодні, 07:32
    • Розсилка
    Фото: EPA/UPG

    Про публікацію «кремлівського списку» і зміну політики Росії

    Публікація Міністерством фінансів США так званої «кремлівської доповіді», в яку потрапили прізвища 210 російських політиків і олігархів, нічим реально російським «елітам» не загрожує, хоча й створює додаткову психологічну напругу. Важливіше інше: президенту РФ Володимиру Путіну нікуди далі рухатися в своїй антизахідній політиці. А значить, можна чекати комбінації, в рамках якої Кремль «зливатиме» окупований Донбас.

    Так звані американські санкції - це пшик, я про це, до речі, говорив багато разів. Це досить безглуздий піар-хід у розрахунку на те, що залякана російська еліта буде вимушена змінити свою політику щодо США.

    З одного боку, це абсолютна нісенітниця, тому що політику відносно США визначає не залякана російська еліта, яка, звичайно, не хоче втрачати своє «барахло» в Америці (на яке, власне, ніхто й не зазіхає), не хоче втрачати свої позиції в Америці. Політику РФ визначають Путін і його найближче - дуже вузьке - оточення, яких ці самі санкції жодним чином не зачіпають. [Міністр оборони Росії Сергій] Шойгу, [глава ФСБ Олександр] Бортніков, [секретар Ради безпеки РФ Микола] Патрушев та їхні діти не дуже постраждали від санкцій, і впишуть їх до якогось списку або не впишуть, їм від цього ні холодно, ні тепло.

    З іншого боку, російська політика безсумнівно буде пом'якшуватися щодо Америки і Європи. І пом'якшуватися вона буде зовсім не через санкції, а через те, що далі рухатися нікуди. Росія в зовнішньополітичній безвиході: все, що Путін міг у сенсі наступу, він зробив. За всіма позиціями він просунувся максимально, всюди уперся в якісь стіни. Крим взяв? Взяв! Далі що? Далі нічого. Загрузли на Донбасі, який абсолютно Росії не потрібен. У Сирію вліз? Вліз. [Президента Башара] Асада врятував? Врятував. Далі що? Далі треба тягти цього дурня на своїй шиї. Тому що як тільки ти його відпустиш, він одразу ж брякнеться. З Америкою до того досварилися, що всі зв'язки з нею і країнами Європи максимально скорочені. Економічного успіху таким чином не добилися, санкції отримали.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія Донбас США ФСБ санкції Путін
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