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    Думки вголос

    Нове вторгнення Росії в Україну стане унікальним випадком у світовій історії

    Путін людина абсолютно ірраціональна - Нове вторгнення Росії в Україну стане унікальним випадком у світовій історії
    Путін людина абсолютно ірраціональна

    Росія не має жодної причини, взагалі жодної, вторгатися в Україну

    Мовою оригіналу

    У Украины есть хотя бы причина вторгаться в ДНР – как говорят украинские политики, освободить ДНР, выгнать русских и так далее.

    У России нет ни единой причины, вообще ни единой, вторгаться в Украину.

    Это даже в некотором смысле уникальный случай в истории, если бы Россия напала: нападение не только без всякой причины вообще, но даже без всякого вменяемого повода.

    Конечно, мне часто говорят: «Что же вы так рационально разбираете политику России? Политика России иррациональна, Путин человек абсолютно иррациональный». Очень может быть.

    Но разбирать иррациональные причины я не могу. С тем же успехом Путин может бросить водородную бомбу, например, на Новокузнецк.

    Почему на Новокузнецк? Потому что он иррациональный – возьмет и сбросит.

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія Донбас війна Путін путінський режим
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    Нове вторгнення Росії в Україну стане унікальним випадком у світовій історії