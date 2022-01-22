Нове вторгнення Росії в Україну стане унікальним випадком у світовій історії

Росія не має жодної причини, взагалі жодної, вторгатися в Україну

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У Украины есть хотя бы причина вторгаться в ДНР – как говорят украинские политики, освободить ДНР, выгнать русских и так далее.

У России нет ни единой причины, вообще ни единой, вторгаться в Украину.

Это даже в некотором смысле уникальный случай в истории, если бы Россия напала: нападение не только без всякой причины вообще, но даже без всякого вменяемого повода.

Конечно, мне часто говорят: «Что же вы так рационально разбираете политику России? Политика России иррациональна, Путин человек абсолютно иррациональный». Очень может быть.

Но разбирать иррациональные причины я не могу. С тем же успехом Путин может бросить водородную бомбу, например, на Новокузнецк.

Почему на Новокузнецк? Потому что он иррациональный – возьмет и сбросит.

Джерело: Эхо Москвы

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