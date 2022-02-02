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    Думки вголос

    Міносвіти має обґрунтувати відмову визнавати результати виборів президента Могилянки

    Довгий виборчий процес президента НаУКМА має завершитися - Міносвіти має обґрунтувати відмову визнавати результати виборів президента Могилянки
    Довгий виборчий процес президента НаУКМА має завершитися
    фото: zbruc.eu

    Тільки спільнота університету має право обирати собі очільника

    Не можу стояти осторонь майбутнього Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право – священне! Адже це частина народовладдя.

    І тому я, як колишній професор «Могилянки», як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича.

    Тож сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів.

    Також звернувся до Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та Генерального прокурора Ірини Венедіктової взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

    Крім того, направив листи до Міністра юстиції України, Міністра охорони здоров’я України, в.о. Голови Державної податкової служби України, Голови НАЗК, Голови СБУ з проханням надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020-2022 роки.

    Я вірю, що справедливість візьме гору.

    Vivat academia! Vivant professores!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ освіта НАЗК самоврядування
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    Міносвіти має обґрунтувати відмову визнавати результати виборів президента Могилянки