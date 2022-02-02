Міносвіти оголосило новий конкурс на посаду президента Могилянки

Попередній результат конкурсу Міносвіти скасувало

Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що експертно-кадрова комісія Міносвіти виявила порушення законодавства України та Статуту університету під час проведення виборів НаУКМА та рекомендувала оголосити новий конкурс.

У ньому можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років. Строк подання заяв – два місяці.

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Наапередодні стало відомо, що Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці. Очільник міністерства додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, Міносвіти підпише з ним контракт.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.