Саме так і буде відбуватися розвал Росії...

Олександр Сотник Російський журналіст і блогер

Олександр Сотник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Населення буде займатися мародерством, а не порятунком країни

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Приятель из города N написал о том, как прямо у него на глазах сгорел ларёк. Угадайте с трех раз: что стали делать прохожие, увидев возгорание?

Правильно! Они не бросились тушить, они понеслись мародерствовать, хватая и унося в свои норки все, что было внутри ларька, и, по их мнению, «все равно бы сгорело»...

И это - модель поведения населения страны после того, как воспламенится Россия. А она воспламенится обязательно.

Никто даже не подумает гасить пламя. Просто растащат всё и разбегутся.

Но «русофоб» и «враг России» все равно я...

Джерело: блог Олександра Сотника

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