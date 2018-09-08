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    Думки вголос

    Саме так і буде відбуватися розвал Росії...

    • Олександр Сотник

      Російський журналіст і блогер

    • Розсилка
    Саме так і буде відбуватися розвал Росії...

    Населення буде займатися мародерством, а не порятунком країни

    Мовою оригіналу

    Приятель из города N написал о том, как прямо у него на глазах сгорел ларёк. Угадайте с трех раз: что стали делать прохожие, увидев возгорание?

    Правильно! Они не бросились тушить, они понеслись мародерствовать, хватая и унося в свои норки все, что было внутри ларька, и, по их мнению, «все равно бы сгорело»...

    И это - модель поведения населения страны после того, как воспламенится Россия. А она воспламенится обязательно.

    Никто даже не подумает гасить пламя. Просто растащат всё и разбегутся.

    Но «русофоб» и «враг России» все равно я...

    Джерело: блог Олександра Сотника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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