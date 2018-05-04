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    Думки вголос

    Територія, приречена на вимирання. Чому з Росії тікають найбільш освічені та успішні люди

    Не монстри породжують страх, а як раз навпаки. Цей урок росіяни не засвоїли. І їм доведеться повторити...
    Мовою оригіналу Попытка постсоветского реванша не могла не отозваться массовой эмиграцией из России. Можно долго подменять слово «эмиграция» другими, мягкими и близкими по значению – вынужденная эвакуация или временная миграция – но итог один: из страны бегут самые образованные, состоятельные и успешные люди. Россия теряет
    • Олександр Сотник

      Російський журналіст і блогер

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    Еміграція росіян
    Еміграція росіян

    Не монстри породжують страх, а як раз навпаки. Цей урок росіяни не засвоїли. І їм доведеться повторити...

    Мовою оригіналу

    Попытка постсоветского реванша не могла не отозваться массовой эмиграцией из России. Можно долго подменять слово «эмиграция» другими, мягкими и близкими по значению – вынужденная эвакуация или временная миграция – но итог один: из страны бегут самые образованные, состоятельные и успешные люди. Россия теряет человеческий капитал, и это возымеет большие последствия, нежели бегство капитала денежного.

    О волне «путинской эмиграции» заговорили в 2012 году, когда стало понятно, что реваншисты не собираются уходить от власти, а – напротив – делают ставку на самые реакционные силы, способные ввергнуть страну в новые войны и тотальную изоляцию.

    После разгрома «движения белоленточников» за границу потянулись мелкие и средние предприниматели, молодые люди («хипстеры»), не желающие прозябать в реакционной России или становиться легкой добычей для распоясавшегося силовичья. Вторым толчком для эмиграции стало, безусловно, показательное убийство Бориса Немцова. Осколки общества вздрогнули, сделав окончательный вывод: «Уж если политика такого масштаба безнаказанно расстреливают напротив Кремля – значит, никто отныне не может чувствовать себя даже в относительной безопасности».

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    Усиление санкций, вызвавшее всплеск изоляционистских настроений на самом верху, вкупе с термоядерной риторикой, больше напоминающей параноидальный бред, а также показательное мумифицирование режима в лице «бессрочного Путина» - мотив настолько убедительный, что из России бегут уже все, кто только способен бежать. Настроения, царящие в умах отчаявшихся россиян, можно описать одной фразой: «если можешь – уезжай».

    Данную волну эмиграции неправильно сравнивать с «философским пароходом», ибо за границу гонят отнюдь не идеологические разногласия с режимом, как это было в случае с большевиками. Это – осознание того, что страну уже не спасти, все надежды на необратимость «ельцинских реформ» оказались напрасными, а территория вместе с её населением обречены на длительное загнивание и умирание. А умирать как раз не хочется.

    Понятно, что всем выехать не удастся. Те, у кого нет средств и комплекса условий для обустройства в западных странах, останутся в России и примут участь, которую им уготовит режим. С одной стороны, сложно найти слова в их адрес для утешения, а с другой – расплата за преступления режима и непротивление (недостаточное сопротивление) общества неизбежна, и платить за это придется. Платить унижением, обнищанием, территориальным распадом.

    Не монстры порождают страх, а как раз наоборот. Этот урок россияне не усвоили. И им придется повторить…

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія путінський режим
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