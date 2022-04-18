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    Думки вголос

    Чому Путін не нападав раніше?

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Президент Росії так і не зміг зрозуміти різницю між росіянами та українцями - Чому Путін не нападав раніше?
    Президент Росії так і не зміг зрозуміти різницю між росіянами та українцями
    фото з відкритих джерел

    Росіяни очікували зміну влади в Україні

    Останнім часом дуже багато людей задалися питанням: а чому Путін не нападав раніше?

    Спробую коротко пояснити головні причини.

    Перше. Ми виграли час завдяки Мінським угодам (це насправді найголовніший і, можливо, єдиний позитив від них).

    Друге. Росіяни накопичували сили, як воєнні, так і економічні (в тому числі і через добудову «Північного потоку-2»).

    Третє. Росіяни очікували зміну влади в Україні (привіт, п‘ятій колонні, яка розкрала левову частку виділених коштів). Між іншим, рекомендую аналітикам звернути увагу на кореляцію між мерами колабарантами і підкупом виборців. Мені здається, що там, де вибори були виграні виключно завдяки підкупу, там значно вищий рівень колаборації.

    Четверте. Були наднизькі ціни на газ і нафту, через коронавірус впало споживання нафти в світі (нафтовий шантаж легше було б подолати).

    П'яте. Судячи з усього, створювалася міжнародна коаліція по «мовчазному спогляданню» за такою війною (Китай, Індія, країни перської затоки).

    Шосте. Президентом США був Трамп, який був більш «божевільним» ніж Путін. Приклади свого «божевілля» Трамп демонстрував і в Сирії. Перемога Байдена і те, що Байден першим запропонував зустріч було розцінено Путіним виключно як слабкість.

    Сьому. Вся глибинна соціологія, в тому числі і ту, яку провів Український інститут майбутнього «Хто ми. Україна очима українців» показувала, що ми перетворилися на політичну націю і процеси відриву від Росії ставали незворотніми.

    Це коротко, чому війна почалася саме зараз.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Чому Путін не нападав раніше?