Мусульманський світ сміється з кадировців: яке прізвисько вигадали «воякам» Рамзана

Кадировці практично не беруть участі у боях російсько-української війни, вони створюють пропагандистську відеокартинку для арабо-мусульманського світу

Російські силовики, підпорядковані очільнику Чечні Рамзану Кадирову, в основному створюють пропагандистську картинку

Кадировські вояки не беруть безпосередньої участі у бойових дій російсько-української війни і не сприймаються всерйоз мусульманами світу. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповівмуфтій Духовного управління мусульман України e«Умма» Саїд Ісмагілов.

Відповідаючи на питання про те, чому чеченські силовики Рамзана Кадирова постійно показують свою регілійність у численних відеороликах, опублікованих в різних соцмережах та на сайтах відеохостингу, Ісмагілов пояснив – над кадировцями у мусульманському світі здебільшого посміюються.

«Над кадировцями, чесно кажучи, іронізують, називають їх «тік-ток батальйонами». Тому що вони безпосередньо в боях участі не беруть, а роблять постановочні відео», – розповів муфтій Духовного управління мусульман України.

Він нагадав, що кадировці зазвичай стоять за спинами російських солдат, виконують каральні функції, а ще створюють своєрідну «рекламу».

За словами одного із лідерів українських мусульман, хвальковиті відеоролики, які записують кадировці, розраховані на дві аудиторії. Першою є мусульманський світ Росії, який таким чином заохочують брати участь у війні. «Дивіться, як ми тут легко захоплюємо і ведемо бої, фактично без втрат, ми всі такі браві мусульмани», – так пояснив логіку «тік-ток батальйонів» Ісмагілов.

Інша аудиторія – арабо-мусульманський світ, якому кадировці таким чином рекламують російсько-українську війну як війну правовірних проти «нацистів» чи взагалі США.

«Це випинання своєї релігійності – воно не тому, що вони дійсно такі релігійні. А тому, що їм потрібно зняти контент, який буде спрямований на арабо-мусульманський світ для того, щоб Росія мала там підтримку і могла проводити там свою політику, щоб її підтримували на міжнародній арені, щоб фінансували, допомагали обходити санкції, захоплювалися Росією як країною, яка протистоїть Америці», – упевнений Саїд Ісмагілов.

Нагадаємо, командир батальйону ім. Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський розповів у інтерв’ю «Главкому», що кадировці в Україні – це в основному ті, хто завинив особисто перед Рамзаном Кадировим, а також ув’язнені, з якими домовляються щодо їхньої участі у російській агресії на певних умовах.